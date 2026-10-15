371.017 Unterschriften gegen die EU-Chatkontrolle

Vor dem Europäischen Parlament in Brüssel protestiert CitizenGO gegen die geplante EU-Chatkontrolle. Nach Angaben der Organisation stehen 371.017 Unterschriften hinter der Aktion. Im Video sind ein übergroßes Handy-Display und Banner zu sehen. Sie sollen zeigen, wie private Unterhaltungen durch automatisierte Kontrollen erfasst und markiert werden könnten.

Die EU verhandelt weiter über dauerhafte Regeln zur Bekämpfung sexuellen Kindesmissbrauchs im Internet. Der Schutz von Kindern ist nötig. Eine Technik, die dafür private Nachrichten durchsucht, würde aber weit über die Verfolgung konkreter Täter hinausreichen. Genau dagegen richtet sich der Protest in Brüssel. Die endgültigen Regeln sind noch nicht beschlossen.

CitizenGO will mit der Aktion die EU-Verhandler erreichen: Private Kommunikation soll privat bleiben. F-NEWS hat bereits über die Auseinandersetzung um die Chatkontrolle berichtet. Das Video von CitizenGO zeigt den Protest vor dem Parlament.