Die Deutsche Bank hat für Jeffrey Epstein und sein Umfeld weit mehr Geld bewegt als bislang bekannt. Laut internen Unterlagen aus dem Leak „Inside Deutsche Bank“, über die unter anderem „Der Standard“ berichtet, stufte die Bank Transaktionen im Wert von rund 580 Millionen Dollar als verdächtig ein. Eine interne Aufstellung ihrer US-Finanzermittlungseinheit nennt 21 Verdachtsmeldungen zu etwa 3.000 Überweisungen zwischen Oktober 2013 und Mai 2019, zusammen 581,9 Millionen Dollar.

Das ist mehr als doppelt so viel wie die gut 250 Millionen Dollar, die US-Senator Ron Wyden im August öffentlich gemacht hatte. Sein Bericht „Looking the Other Way“ für den Finanzausschuss des US-Senats wirft JPMorgan Chase, der Deutschen Bank und der Bank of America vor, Epsteins verdächtige Zahlungen jahrelang nicht rechtzeitig gemeldet zu haben. Laut Wyden reichte die Deutsche Bank ihre Meldungen erst nach Epsteins Festnahme im Juli 2019 nach.

Dabei war Epstein bei Kontoeröffnung im Jahr 2013 längst verurteilter Sexualstraftäter, JPMorgan hatte ihn zuvor vor die Tür gesetzt. Den Unterlagen zufolge wusste die Bank von weiteren Vorwürfen und kalkulierte dennoch mit zwei bis vier Millionen Dollar Einnahmen im Jahr. Mehr als 40 Konten unterhielten Epstein und sein Umfeld. Intern hieß es später sinngemäß, ohne negative Presse wäre vieles wohl nie gemeldet worden. Die Bank erklärt, sie dürfe sich zu Verdachtsmeldungen nicht äußern, und bedauert die Verbindung.

Bezahlt hat sie bereits: 150 Millionen Dollar Strafe an die New Yorker Finanzaufsicht im Jahr 2020 und 75 Millionen Dollar Vergleich mit Opfern im Jahr 2023. Persönliche Konsequenzen für einzelne Banker sind nicht bekannt. Wyden fordert Ermittlungen gegen die Verantwortlichen.

Ein interner Bericht befürchtet laut den Unterlagen sogar weitere Kunden „vom Ausmaß Epsteins“. Wer als normaler Kunde 10.000 Euro bar einzahlt, muss die Herkunft belegen. Wer Milliardär ist, bekam bei der Deutschen Bank offenbar sechs Jahre Zeit.