Bundesinnenminister Alexander Dobrindt (CSU) spricht von einer Abschiebeoffensive. Die Zahlen seiner eigenen Regierung entlarven das Wort als Etikettenschwindel. Von Januar bis Oktober 2026 wurden 219 Menschen nach Afghanistan abgeschoben. Das steht in der Antwort der Bundesregierung vom 23. November auf eine Kleine Anfrage der Fraktion Die Linke und in der Bundestags-Kurzmeldung vom 27. November. Im gesamten Jahr 2025 waren es 83. Zum 30. Juni 2026 waren laut Ausländerzentralregister 15.343 afghanische Staatsangehörige vollziehbar ausreisepflichtig, 11.410 davon mit Duldung, wie die Regierung in Drucksache 21/7509 mitgeteilt hat.

Im Juli kündigte Dobrindt an, die Abschiebungen über verurteilte Straftäter und Gefährder hinaus auszuweiten. F-News hat diese Offensive schon im September als Mogelpackung bezeichnet. Daran hat sich nichts geändert. Einzelne Charterflüge kosteten bis zu 483.008 Euro. Drei Flüge im Monat wären möglich, eine Begrenzung wurde nicht vereinbart. Die Kapazität bleibt ungenutzt.

Seit dem 8. Juli 2026 sammelte die Bundespolizei 670 Amtshilfeersuchen der Länder zur Passersatzbeschaffung. Zu 448 Personen lagen ihr strafrechtlich relevante Erkenntnisse vor. In Abschiebungshaft saßen zum 29. Oktober gerade zwei afghanische Staatsangehörige. Als Gefährder führte die Regierung zum 1. Oktober zwölf Afghanen. 448 mit strafrechtlichen Erkenntnissen, zwei in Haft: Wer so wenig festsetzt, darf sich über ausbleibende Abschiebungen nicht wundern. Zwischen Januar 2025 und September 2026 ergingen gegen 337 Afghanen rechtskräftige Ausweisungsverfügungen. 172 davon waren am 30. September weiter als aufhältig gespeichert. Sie sind ausgewiesen und trotzdem noch da.

Gleichzeitig sitzen Taliban-Vertreter in deutschen Auslandsvertretungen. Erst vor wenigen Tagen berichtete F-News über das Generalkonsulat in Bonn, in dem Afghanen, die angeblich vor den Taliban geflohen waren, inzwischen für sie arbeiten. Die Regierung erkennt die Taliban nicht an und organisiert mit ihnen dennoch Rückführungen – in einer Größenordnung, die den Bestand an Ausreisepflichtigen nicht ernsthaft verringert.

Dobrindt verkauft 219 Abschiebungen in zehn Monaten als Wende. 15.343 Ausreisepflichtige und 11.410 Geduldete sind die Wirklichkeit. Das ist keine Offensive. Das ist Duldungspolitik mit Lautsprechern.