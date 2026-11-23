Eine Welle von Bombendrohungen hat am Montagmorgen Schulen in mehreren Bundesländern erreicht. Nach Angaben des Landeskriminalamts Rheinland-Pfalz gingen nahezu gleichlautende E-Mails an mehrere Hundert Empfänger, überwiegend Bildungseinrichtungen. Die Absender behaupteten, in Schulgebäuden seien Bomben platziert, und drohten mit deren Zündung.

In Thüringen nennt die Landespolizei unter anderem Jena, Erfurt, Mühlhausen, Zella-Mehlis, Nordhausen, Gotha, Rudolstadt und Greiz. Sie empfiehlt nach ihrer bisherigen Bewertung, die Schulen nicht zu räumen und den Unterricht fortzusetzen. Wer hinter den Drohmails steckt, ist offen.

Die Welle betrifft weitere Länder. Das Polizeipräsidium Freiburg berichtet, dass in Baden-Württemberg nach bisherigen Erkenntnissen mehr als 450 Schulen entsprechende E-Mails erhielten. Diese Zahl bezieht sich ausdrücklich auf Baden-Württemberg, nicht auf das Bundesgebiet. Hinweise auf eine konkrete Gefährdung lagen der Polizei dort zunächst nicht vor.

Auch in Sachsen-Anhalt rückte die Polizei zu Schulen aus. Laut Polizeiinspektion Magdeburg gingen dort seit etwa 10 Uhr bedrohliche E-Mails ein. Sie sieht derzeit keine ernsthafte Gefahr und ermittelt wegen Störung des öffentlichen Friedens durch Androhung von Straftaten.

Aus Sachsen werden betroffene Schulen im Raum Leipzig gemeldet. Für Niedersachsen bestätigten Innen- und Kultusministerium laut dpa-Bericht ebenfalls Drohungen gegen mehrere Schulen. Eine bundesweit belastbare Gesamtzahl der betroffenen Einrichtungen liegt damit noch nicht vor.

Das LKA Rheinland-Pfalz prüft, ob eine oder mehrere Personen die Schreiben verschickt haben. Jede Drohung soll einzeln bewertet werden; über Maßnahmen vor Ort entscheiden Polizei und Schule. Auch wenn die Behörden bislang keine konkrete Gefahr erkennen, bindet eine solche Massenmail Einsatzkräfte und verunsichert Schüler, Eltern und Lehrer. F-NEWS berichtete bereits über Sicherheitsprobleme an Schulen und über einen Cyberangriff auf die Universität Leipzig.