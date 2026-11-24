Eigentlich würde ich es ja begrüßen, wenn EU und nationale Regierungen Hand in Hand die heimische Wirtschaft stärken und Billigimporten aus dem Ausland einen Riegel vorschieben. Derzeit ist das Geschrei in diese Richtung ziemlich groß, weil uns China angeblich ausspioniert. Noch gibt es ja beim Autokauf genügend deutsche Alternativen, wenn man mal die Preise außer Acht lässt. Mir gefällt leider kein einziges Fabrikat, ich mag weder BMW, noch Mercedes, Audi oder Volkswagen oder deren Ableger Skoda, Seat und wie sie alle heißen. Zugegeben, unser alter inzwischen ausgemusterter Mitsubishi Diesel ASX war auch keine Schönheit, dafür aber auch um einiges günstiger.

Was tun, wenn ein neuer Untersatz fällig wird und das Sparschwein nicht mehr ganz so fett ist?

Auf E-Auto umsteigen und von den aggressiven Preisnachlässen und Prämien profitieren? Bei einigen Modellen aus China wäre man schon ab ca. 20000 Euro mit einem Neuwagen versorgt, der bestens ausgestattet und wahrscheinlich zuverlässiger als der gesamte Fuhrpark aus dem Stellantis-Konzern ist. Wenn da nicht die Wartezeit wäre und es hier in der Diaspora an Ladesäulen mangeln würde. Zuhause müsste erst einmal eine Wallbox nachgerüstet werden, was den Rabatt schon wieder auffrisst. Und dann sind die Strompreise genau so unsicher wie der Sprit für Verbrenner.

Und dann gibt es bereits erste Einschränkungen für chinesische Fahrzeuge, bei der Bundeswehr müssen sie nämlich aus Sicherheitsgründen draußen bleiben. Wie man liest, ist auch Tesla betroffen. Bleibt es bei diesen Maßnahmen oder wird das Beispiel Schule machen und dürfen solche Fahrzeuge wegen des Schutzes der Privatsphäre von wem auch immer bald nirgendwo mehr fahren? Gibt es dann Plaketten dafür wie das Umweltsiegel? Im Land der festklebenden Flaschendeckel muss man mit allem rechnen. Wäre das Netz nicht an vielen Stellen so mangelhaft, wären sogar elektronische Sperren denkbar, mit denen verdächtigen Fahrzeugen die Einfahrt verwehrt wird.

Als deutscher Privatbürger kann es mir relativ egal sein, wenn meine Daten bei chinesischen Geheimdiensten landen. Was die damit machen, hat erst mal keine spürbaren Konsequenzen, sind aber die NSA und irgendwelche deutschen Dienste am Werk, kann man auch als Otto Normalverbraucher schnell unter Terrorismusverdacht geraten, weil man seinen Rollator nicht richtig geparkt hat. Wenn ich also schon meinen Metzger selbst wählen darf und auch noch dafür bezahlen muss, dann entscheide mich logischerweise für das kleinste Übel.

Aber die Realität ist noch nicht ganz dort angelangt, wo meine Fantasie ihre wildesten Blüten treibt. Für unseren „Use-Case“, wie man heutzutage sagt, braucht es weder ein Reichweitenmonster noch üppigen Laderaum, lediglich ein ganz normales Auto ohne allzu viel Schnickschnack und der Möglichkeit, die Zwangsassistenten wie „Spurhilfe“ und „Tempolimitwarner“ per Schnelltaste abzuschalten. Damit fallen die Chinesen theoretisch schon mal weg, denn selbst die wenigen Benziner unter ihnen sind schon in den Basisversionen vollgepfropft mit digitalen Spielereien, auf die ich gerne verzichte. Doch auch alle anderen haben die Überwachungsgadgets an Bord, selbst beim aufpreispflichtigen Navi. Der EU-Spion ist immer wachsam. Und wieder die Frage, was tun?

Vielleicht ist die vernünftigste Lösung ein Gebrauchter, der noch nicht glaubt, mein Beifahrer, Fahrlehrer, Spitzel und Erziehungsberechtigter in Personalunion zu sein. Der wahre Luxus im nächsten Auto wären keine 500 PS, sondern ein Aus-Knopf.