Christian Anders prophezeit baldigen Zusammenbruch und begrüßt den Knall

Christian Anders kündigt in einem neuen Video einen baldigen Zusammenbruch an. Der einstige Schlagerstar spricht von einem kommenden weltweiten Aufstand und davon, dass am Ende „alles in Schutt und Asche“ gehen werde. Im Titel seines 18 Minuten langen Auftritts erklärt er den erwarteten Knall sogar für gut.

Anders führt die drohende Erschütterung nicht auf ein bestimmtes Ereignis zurück. Für ihn ist die tiefe Unzufriedenheit der Menschen der Auslöser. Reichtum, Karriere und technische Fortschritte machten nicht glücklich, sagt er. Gerade junge Menschen bemerkten, dass die Ziele, die Erwachsene ihnen vorgeben, sie nicht erfüllten. Künstliche Intelligenz lenke sie nach seiner Auffassung zusätzlich vom Wesentlichen ab.

Aus dieser Enttäuschung leitet Anders seine Warnung vor Protesten und Kriegen ab. Er spricht von Mächtigen, die ihre Macht vergrößern wollten, und von Bankern, die an Waffen verdienten. Ein Datum oder ein konkretes Ereignis, an dem seine Vorhersage überprüft werden könnte, nennt er nicht. Die Krise deutet er vielmehr als Zeichen dafür, dass die Menschen in einer vergänglichen Welt nach dauerhaftem Glück suchten.

Seine Antwort ist spirituell. Anders verweist immer wieder auf sein „Buch des Lichts“, spricht über Karma und Wiedergeburt und fordert eine „Umkehr der Werte“. Wer das Verlangen nach Besitz und äußeren Erfolgen loslasse, könne nach seiner Lehre dem Leiden entkommen. Das Video ist damit keine gewöhnliche Prognose über Konjunktur oder Regierungspolitik, sondern eine Endzeitrede aus seiner eigenen Weltanschauung.

Sein Lebensweg erklärt, warum ausgerechnet der Mann hinter „Es fährt ein Zug nach Nirgendwo“ heute solche Botschaften verbreitet. Mit „Geh nicht vorbei“ und weiteren Schlagern verkaufte Anders Millionen Tonträger. Laut WDR verdiente er Millionen, verlor das Vermögen aber später unter anderem durch eigene Filmprojekte. 1987 ging er nach Los Angeles und lebte dort zeitweise als Obdachloser.

In den USA nannte er sich „Lanoo“, beschäftigte sich mit Esoterik und schrieb spirituelle Bücher, darunter das umfangreiche „Buch des Lichts“. Das geht auch aus seiner autorisierten Biografie hervor. In den 1990er-Jahren kehrte er zunächst für Auftritte nach Deutschland zurück; um die Jahrtausendwende zog er wieder hierher. Seither äußert sich Anders neben seiner Musik regelmäßig zu Politik und gesellschaftlichen Fragen.

F-NEWS berichtete bereits über andere Vorhersagen für den Herbst 2026 und über Warnungen vor einem Systemkollaps. Anders setzt einen anderen Akzent: Selbst ein großer Zusammenbruch wäre für ihn nicht nur Katastrophe, sondern Anlass, die eigenen Werte und das bisherige Leben radikal zu hinterfragen.