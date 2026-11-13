Das Netz, auf das Behörden, Firmen und private Nutzer täglich vertrauen, zeigt in diesen Wochen seine Bruchstellen. Kritische Lücken in einer der meistgenutzten Websprachen, aktiv ausgenutzte Zero-Days und ein tagelanger Ausfall der Microsoft-Cloud liegen dicht beieinander. Wer das noch als Serie isolierter Pannen verbucht, verkennt das Muster: Eine hochzentralisierte Infrastruktur, deren Software und Betriebssysteme der Geschwindigkeit nicht mehr folgen, mit der Angriffe vorbereitet und zentrale Dienste in die Knie gezwungen werden.

Die jüngsten Vorfälle, belegt durch die Projekte und Behörden selbst:

Am 21. Oktober 2026 veröffentlichte das PHP-Projekt Notfallpatches für die kritischen Lücken CVE-2026-109618 und CVE-2026-109619 in den Versionen 8.5.12, 8.4.27, 8.3.36 und 8.2.35. Beide ermöglichen unauthentifizierte Remote Code Execution und werden mit CVSS 9.2 bewertet. Betroffen sind alle Installationen, die Webanfragen verarbeiten, einschließlich PHP-FPM, Apache mit mod_php, php-cgi, FrankenPHP und LiteSpeed. Das Risiko sei bei mod_php am höchsten: Ein Exploit könne greifen, bevor irgendein Anwendungscode läuft. PHP 8.1 und älter erhalten vom Projekt keine Updates mehr. Das BSI stufte die Lage als sehr hoch ein und erklärte, alle bekannten PHP-Versionen bis mindestens PHP 5 seien verwundbar.

Am 23. Oktober riet PHP, session.upload_progress.enabled=0 zu setzen. Ein weiterer, nach Angaben des Projekts unwahrscheinlicher RCE-Pfad (CVE-2026-115560) soll erst mit dem nächsten regulären Bugfix-Release vollständig geschlossen werden. Eine entsprechende Vollversion war bis Mitte November nicht erschienen.

zu setzen. Ein weiterer, nach Angaben des Projekts unwahrscheinlicher RCE-Pfad (CVE-2026-115560) soll erst mit dem nächsten regulären Bugfix-Release vollständig geschlossen werden. Eine entsprechende Vollversion war bis Mitte November nicht erschienen. Am 26. Oktober folgten aktualisierte Windows-Builds gegen CVE-2026-111497, eine Out-of-Bounds-Schreiblücke in der Brotli-Dekompression. Am selben Tag setzte die US-Behörde CISA die beiden kritischen PHP-Lücken auf ihren Katalog bekannter, ausgenutzter Schwachstellen.

Bereits am 15. Oktober warnte das BSI vor CVE-2026-102764 in BeyondTrust Remote Support (CVSS 9.3). Die Lücke sei seit mindestens August als Zero-Day ausgenutzt worden.

Am 5. November veröffentlichte das OpenSSH-Projekt die Korrektur 10.6p2 für CVE-2026-123158 („sshole“). Unter bestimmten Konfigurationen mit musl-libc und ohne PAM kann ein Angreifer mit einem überlangen Passwort die Anmeldung umgehen, ohne die Zugangsdaten zu kennen. Das BSI bewertet die Lücke mit CVSS 8.1.

Als Sicherheitsmaßnahme wurden nach einem BSI-Hinweis vom 4. November zahlreiche Webseiten, darunter Angebote der Bundesverwaltung und öffentlicher Einrichtungen, vorübergehend vom Netz genommen. Behörden und Kliniken schalteten Auftritte ab, weil ein Kernbaustein des Webs unsicher geworden war. BSI-Vizepräsident Thomas Caspers hatte schon am 21. Oktober die Richtung vorgegeben: Eine großflächige Ausnutzung binnen weniger Stunden nach den Patches sei wahrscheinlich, „Angreifer können diese mittels KI-gestützter Werkzeuge innerhalb kurzer Zeit analysieren und entsprechende Exploits generieren.“

Genau das ist die neue Zeitrechnung. Die Verteidiger müssen Server, Bibliotheken und Betriebssysteme patchen, die über Jahre gewachsen und oft schon am Ende ihrer Pflege angekommen sind. Die Angreifer lassen sich Schwachstellen von Maschinen erklären und Exploit-Code erzeugen. Das heutige Netz und ein Großteil seiner Software halten diesem Tempo nicht stand.

Den zweiten Schlag führt nicht einmal ein Angriff, sondern die Architektur selbst. Seit Donnerstagabend liegt die Microsoft-365-Infrastruktur weltweit auf den Knien: E-Mail, Teams, SharePoint, Copilot und weitere Cloud-Dienste. Microsoft schloss einen Cyberangriff aus und beschrieb unerwartet ausgefallene Server, fehlgeschlagene Zustandsprüfungen und einen überlasteten Kernprozess. Gegenmaßnahmen griffen stundenlang nicht wie erwartet. Am Freitag um 12.11 Uhr MEZ sprach der Konzern von Fortschritten beim Postfachzugriff, räumte aber weiter „intermittierende“ Störungen ein. Die E-Mail-Wartezeit wurde auf 48 Stunden verlängert, die Kapazität habe den Ausgangswert noch nicht wieder erreicht. Auf der öffentlichen Statusseite blieb die Dienstbeeinträchtigung stehen. Ein einzelner Anbieter, und die Kommunikation von Unternehmen und Verwaltungen hängt in der Warteschlange.

We’ve made additional progress toward recovery, with actions now completed across portions of affected infrastructure and traffic being gradually restored. We’re seeing improvements in key scenarios, including mailbox access and delayed email processing, though some intermittent… — Microsoft 365 Status (@MSFT365Status) November 13, 2026

Wenn zentrale Dienste ausfallen und große Teile der digitalen Infrastruktur mitreißen, ist das kein Betriebsunfall mehr, den man mit einem weiteren Update wegpflastert. Die Abhängigkeit von wenigen Cloud-Plattformen, die Angriffsfläche einer allgegenwärtigen Skriptsprache und die Beschleunigung durch KI gehören zusammen. Die Architektur dieses Netzes muss neu gedacht werden: weniger Single Points of Failure, kürzere Wege vom Fund einer Lücke zum Patch, Systeme, die nicht Jahrzehnte nach dem Ende ihrer Pflege noch das Rückgrat von Behördenwebsites bilden.

So kann es nicht weitergehen.