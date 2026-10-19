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Dobrindt entdeckt die „unheilige Allianz“: Linke und Migranten gegen unseren Lebensstil

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Prof. Dr. Proktologus Maximus

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Satirische Karikatur von Alexander Dobrindt mit Aluhut an einem Rednerpult
Satirische Karikatur: Alexander Dobrindt mit Aluhut.

Alexander Dobrindt warnt vor einer „unheiligen Allianz“: Linksextremisten und ein „migrantisches Milieu“ träfen sich auf der Straße zum gemeinsamen Kampf gegen das demokratische System. Wer hätte gedacht, dass solche Sätze einmal aus dem Mund des Bundesinnenministers kommen würden?

Im Gespräch mit BILD spricht Dobrindt von einem „bewaffneten Kampf gegen die freiheitliche Gesellschaft und unseren Lebensstil“. Das klingt nach einer jener großen Verschwörungserzählungen, über die man sich sonst empört. Jetzt kommt die Warnung aus dem Innenministerium. Da fragt man sich, wie lange es noch dauert, bis Dobrindt vom großen Austausch spricht und Ehrenvorsitzender der Identitären wird.

Prof. Dr. Proktologus Maximus

Ein Kommentar zu „Dobrindt entdeckt die „unheilige Allianz“: Linke und Migranten gegen unseren Lebensstil“

  1. Avatar von Ralf.Michael
    Ralf.Michael

    Unglaublich ! Ich fasse es nicht ! Der Dobrindt hat etwas entdeckt ? Und herausgefunden ? Kein Schei** ?

    Antworten

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