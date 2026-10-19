Dobrindt entdeckt die „unheilige Allianz“: Linke und Migranten gegen unseren Lebensstil

Alexander Dobrindt warnt vor einer „unheiligen Allianz“: Linksextremisten und ein „migrantisches Milieu“ träfen sich auf der Straße zum gemeinsamen Kampf gegen das demokratische System. Wer hätte gedacht, dass solche Sätze einmal aus dem Mund des Bundesinnenministers kommen würden?

Im Gespräch mit BILD spricht Dobrindt von einem „bewaffneten Kampf gegen die freiheitliche Gesellschaft und unseren Lebensstil“. Das klingt nach einer jener großen Verschwörungserzählungen, über die man sich sonst empört. Jetzt kommt die Warnung aus dem Innenministerium. Da fragt man sich, wie lange es noch dauert, bis Dobrindt vom großen Austausch spricht und Ehrenvorsitzender der Identitären wird.