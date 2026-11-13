Der Bundestag hat am Freitag die Reform des Nachrichtendienstrechts beschlossen. In namentlicher Abstimmung votierten 309 Abgeordnete für die Vorlage, 190 dagegen, 71 enthielten sich. Grundlage ist der Gesetzentwurf der Bundesregierung (21/7868) in der geänderten Fassung des Innenausschusses (21/9161 neu). Laut der Darstellung des Bundestages sollen die Aufklärungsfähigkeiten von BND und Bundesamt für Verfassungsschutz „umfassend überarbeitet und gestärkt werden“. Innenminister Alexander Dobrindt (CSU) sprach von einer „Jahrhundertreform“ und einer „neuen Zeitrechnung“: Die Behörden würden zu „echten Geheimdiensten“. Genau das ist der Kern des Vorgangs. Die Dienste sollen nicht mehr nur beobachten. Sie dürfen künftig selbst zuschlagen.

Die Koalition aus CDU/CSU und SPD hat damit einen Paradigmenwechsel gesetzlich festgeschrieben, den F-News bereits beim Kabinettbeschluss im August und an dem 609-seitigen Entwurf als gefährliche Entgrenzung beschrieben hat. Laut der vom Bundestag wiedergegebenen Begründung erhalten BND und Verfassungsschutz „tatbestandlich eng begrenzte Interventionsbefugnisse“. In der Praxis heißt das: Der BND darf Server staatlicher Hackergruppen oder Desinformationsakteure abschalten oder unbrauchbar machen, in IT-Systeme von Chemiewaffenlaboren oder Drohnenfabriken eindringen, um die Fertigung zu sabotieren, Opferdaten auf Systemen von Angreifern löschen und Warenlieferungen durch das Einschleusen fehlerhafter Bauteile manipulieren. Kanzleramtsministerin Nina Warken (CDU) nannte als Beispiel die Abschaltung von Servern, mit denen Daten von Betreibern kritischer Infrastruktur abgezogen werden. Der Dienst solle handeln, „wenn sonst niemand handeln kann“.

Beim Verfassungsschutz bleibt laut Regierung alles im „nachrichtendienstlichen Operationsmodus verdeckter Einwirkung – ohne Zwangsausübung gegenüber Personen“. Zugleich beschreibt die amtliche Vorlage den Zugriff auf informationstechnische Systeme als Spektrum von wenig eingriffsintensiven Maßnahmen, „etwa gegen einen intelligenten Kühlschrank“, bis hin zum privat genutzten Mobiltelefon. Die Beschlussempfehlung des Innenausschusses regelt das Betreten von Wohnungen und die technische Datenerhebung aus Wohnungen. Außerdem bleibt die Befugnis zu „Schutzmaßnahmen“ bestehen, darunter die „Bereitstellung falscher Informationen für Beteiligte“. Ergänzt wurde lediglich, das dürfe nicht mit dem Ziel geschehen, eine Person in ihrem privaten, beruflichen oder sozialen Umfeld zu diskreditieren. Wer falsche Informationen unterschieben darf, bleibt eine Behörde, die im Geheimen operiert.

Hinzu kommen Speicher- und Analysebefugnisse, die weit über den Einzelfall hinausreichen. Der BND darf erhobene Daten ohne vorherige Sichtung sechs Monate (Inhaltsdaten) beziehungsweise bis zu zwölf Monate (Metadaten) vorhalten. Für die Dienste werden Rechtsgrundlagen für den biometrischen Abgleich von Bilddaten und für den Einsatz künstlicher Intelligenz geschaffen. BND und Verfassungsschutz dürfen Telekommunikationsverkehrsdaten bei den Anbietern per Sicherungsanordnung „einfrieren“, noch bevor die Voraussetzungen für eine Auskunft vorliegen. Der Innenausschuss hat dem Bundesamt zudem unter bestimmten Umständen erlaubt, Unterstützungsstrukturen der organisierten Kriminalität aufzuklären. Und im Verfassungsschutzverbund kann die Zusammenarbeit mit einzelnen Ländern eingeschränkt werden; bei Gefahr im Verzug darf das Bundesamt das sogar allein festlegen. Der AfD-Abgeordnete Christian Wirth nannte das ein „Instrument gegen Landesbehörden unter einer politisch unliebsamen Landesregierung“ und eine „Lex AfD“.

Die Opposition hat diesen Umbau in der Debatte beim Namen genannt. Wirth sprach von einem „Angriff auf den Rechtsstaat mit wirklich totalitären Zügen“; Sachverständige in der Anhörung hätten das Gesetz in weiten Teilen für verfassungswidrig gehalten, auch weil Jugendliche ab 16 Jahren als V-Personen angeworben werden können. Clara Bünger (Die Linke) warf der Koalition vor, das Trennungsgebot zwischen Polizei und Geheimdienst aufzuheben, eine „flächendeckende KI-Massenüberwachung“ aufzubauen und eine „neue deutsche Geheimpolizei“ zu schaffen: Der Verfassungsschutz solle Wohnungen betreten, auf Gegenstände einwirken und Daten manipulieren können, ohne gerichtliche Kontrolle und unter geringeren Voraussetzungen als die Polizei. Konstantin von Notz (Grüne) nannte die Reform überfällig, verweigerte aber dem Verfassungsschutzgesetz in der vorliegenden Form die Zustimmung. Er kritisierte „biometrische Internetabgleiche ohne relevante Schwellen“, Minderjährige als V-Personen und die „zu weit gefasste Befugnis, Daten auch an Private zu übermitteln“. Der Koalition fehle „jede Sensibilität für Bürgerrechte“, vor dem Bundesverfassungsgericht werde sie „richtig Probleme bekommen“.

Genau deshalb wollten die Grünen über das Bundesverfassungsschutzgesetz getrennt abstimmen. Union, AfD und SPD verhinderten das. Eine isolierte Ablehnung, so die Koalition, hätte dem Amt die Rechtsgrundlage entzogen. So musste das Paket als Ganzes passieren: Hackback und Sabotage, Wohnungsbetreten und falsche Informationen, biometrischer Bildabgleich und KI, eingefrorene Verkehrsdaten und die Möglichkeit, missliebige Landesämter aus dem Verbund zu drängen. Die justizähnliche Vorabkontrolle und die Datenschutzaufsicht wandern zugleich zum Unabhängigen Kontrollrat, der damit Aufgaben der bisherigen G10-Kommission und der Bundesdatenschutzbeauftragten übernimmt. Die versprochene Stärkung des Parlamentarischen Kontrollgremiums schob der Bundestag auf: Eine Entschließung kündigt dafür erst einen Gesetzentwurf „im kommenden Jahr“ an.

309 Abgeordnete haben diesem Umbau zugestimmt. Die Dienste dürfen künftig nicht nur wissen, sie dürfen eingreifen.