Hacker tauen Frankreichs Supermärkte ab: Der Irrsinn vernetzter Kühlanlagen

Hacker haben in Frankreich Kühlanlagen von Hunderten Supermärkten manipuliert. Statt Lebensmittel kalt zu halten, liefen Abtauprogramme über Stunden und trieben die Temperaturen teils auf etwa 50 Grad. Ware verdarb, Märkte mussten Bestände entsorgen. Der Schaden geht nach bisherigen Berichten in die Millionen. Betroffen waren unter anderem Filialen von Intermarché, Carrefour und Coopérative U. ORF berichtet über den Angriff vom Wochenende.

Ein Kühlregal ist kein soziales Netzwerk. Trotzdem konnte offenbar aus der Ferne in seine Steuerung eingegriffen werden. Damit wird eine alltägliche technische Anlage zum Angriffsziel mit sehr realen Folgen: verdorbenes Essen, Kosten für Händler und eine unterbrochene Versorgung. Wer jede Maschine ans Netz hängt, schafft nicht automatisch Fortschritt. Er schafft zuerst eine weitere Tür, durch die Fremde in die Wirklichkeit greifen können.

Der genaue Zugangsweg der Täter ist noch nicht geklärt, wie BleepingComputer schreibt. Es wäre unseriös, eine bestimmte Sicherheitslücke bereits als Ursache auszugeben. Bekannt ist allerdings, dass der Hersteller Danfoss auf veraltete Steuerungssysteme ohne aktuelle Sicherheitsupdates hingewiesen hat. Sicherheitsforscher von Claroty hatten schon zuvor öffentlich erreichbare Bedienoberflächen und schwere Schwachstellen bei Kühlsteuerungen dieses Herstellers dokumentiert. Ob diese Schwachstellen bei dem jetzigen Angriff genutzt wurden, ist offen.

Genau darin liegt der Wahnsinn der unnötigen Digitalisierung. Fernwartung spart Wege und Personal. Das Risiko tragen anschließend andere: Mitarbeiter, die verdorbene Ware ausräumen müssen, Händler mit zerstörten Beständen und Kunden vor leeren Regalen. Warum muss eine Kühlanlage aus dem Internet erreichbar sein, wenn sie vor allem eines leisten soll: vor Ort zuverlässig kühlen? Wer eine Fernverbindung wirklich braucht, muss sie abschotten, aktuell halten und eine lokale Steuerung vorsehen, die bei einem Angriff nicht einfach jede fremde Temperatureinstellung übernimmt.

F-NEWS hat bereits über angreifbare Solaranlagen als Risiko für das Stromnetz berichtet. Ebenso zeigte ein Fall in den USA, wie ein Energieversorger aus der Ferne in die Klimaanlage eines Kunden eingriff. Kühlung, Strom und Heizung sind keine Apps, die man bei einer Panne neu startet. Die französischen Supermärkte zeigen, was passiert, wenn bequeme Fernsteuerung wichtiger wird als die Kontrolle über die eigene Technik.