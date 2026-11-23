An der Wall Street knallen die Sektkorken. Jensen Huang, Gründer des Chipgiganten Nvidia, ist wieder Vorstandschef. Die Aktie schoss zeitweise um mehr als 25 Prozent nach oben. Präsident Donald Trump hatte sich persönlich für seine Rückkehr eingesetzt. MMnews hatte dies am Samstag bereits vorhergesehen.

Erst gefeuert, dann gefeiert

Am 12. November musste Jensen Huang, 63, seinen Chefsessel räumen. Der Mann, der Nvidia 1993 mitgründete und zu einem der wertvollsten Unternehmen der Welt machte, war über seine Affären gestolpert. Besonders brisant war seine Beziehung zur chinesischen Geschäftsfrau Alice Huang, die amerikanische Geheimdienste verdächtigen, Kontakte zur chinesischen Spionage unterhalten zu haben.

Nvidia verlor nach dem Skandal zeitweise mehr als eine Billion Dollar Börsenwert. Eine Billion! Damit könnte man sogar in Deutschland einige Hundert Kilometer Autobahn bauen.

Trump mischt sich ein

Noch am 17. November erklärte der Verwaltungsrat, eine Rückkehr Huangs komme nicht infrage. Doch die Rechnung wurde ohne Donald Trump gemacht.

Der US-Präsident setzte sich öffentlich für Huang ein. Dieser habe Fehler gemacht, sei aber ein brillanter Mann. Amerika müsse seine besten Köpfe schützen. Auch Elon Musk und andere Größen des Silicon Valley forderten die Rückkehr des Nvidia-Gründers.

Am Sonntag legte Trump nach. Es wäre das Beste für Nvidia und die USA, Huang wieder einzustellen.

25 Prozent Kursfeuerwerk

Am Montag, dem 23. November, folgte die Sensation. Der Verwaltungsrat beschloss einstimmig, Huang mit sofortiger Wirkung wieder zum Präsidenten und Vorstandschef zu ernennen.

Die Börse jubelte. Nvidia-Aktien schossen zeitweise um mehr als 25 Prozent nach oben. Auch die Technologiebörse Nasdaq reagierte mit kräftigen Kursgewinnen. Milliardenwerte entstanden innerhalb weniger Stunden auf den Bildschirmen der Händler.

Der zurückgekehrte Chef bedankte sich bei seinen Mitarbeitern, Aktionären und seiner Familie. Er könne es kaum erwarten, wieder an die Arbeit zu gehen. An der Börse zählt das mehr als alles andere. Der Mann, der den weltweiten Boom der Künstlichen Intelligenz wie kaum ein Zweiter geprägt hat, sitzt wieder am Steuer.

Franz Beckenbauers berühmter Ausruf passt dazu wie die rote Schleife auf ein Geschenkpaket: „Ist denn heut schon Weihnachten?“

Für Nvidia-Aktionäre jedenfalls schon am 23. November.