Kardinal Müller ruft zum Marsch fürs Leben in Wien auf

Kardinal Gerhard Ludwig Müller ruft zur Teilnahme am „Marsch fürs Leben“ in Wien auf. Die Demonstration soll am Samstag, 10. Oktober 2026, um 13.30 Uhr stattfinden. Die Veranstalter rechnen laut ihrer Presseaussendung mit mehr als 3.000 Teilnehmern. Das ist eine Erwartung vor der Veranstaltung, keine bereits feststehende Teilnehmerzahl.

In einer Videobotschaft appelliert Müller an die Menschen in Österreich, öffentlich für den Schutz des Lebens einzutreten. Er begründet seinen Aufruf mit der Würde jedes Menschen vom Beginn der Zeugung bis zum natürlichen Tod. Der Kardinal warnt vor Ideologien, die darüber entscheiden wollen, welches Leben als lebenswert gilt. Seine Aufforderung ist unmissverständlich: „Machen Sie den Mund auf. Gehen Sie auf die Straße.“

Der Marsch richtet sich gegen Abtreibung und Sterbehilfe. Die Organisatoren beschreiben ihn als friedliche und parteiunabhängige Kundgebung. Sie fordern zugleich mehr Hilfe für Schwangere und Familien. Damit rückt auch die praktische Seite des Lebensschutzes in den Blick: Frauen sollen mit einer schwierigen Schwangerschaft nicht allein gelassen werden. Menschen mit Behinderung, Kranke und Ältere gehören nach Ansicht der Veranstalter ebenso zu einer Gesellschaft, die niemanden wegen seines Zustands abschreibt.

Das Anliegen ist keineswegs auf Wien beschränkt. F-NEWS berichtete bereits über den Marsch für das Leben in Deutschland und die Auseinandersetzung um das Lebensrecht ungeborener Kinder. Auch die Debatte über Abtreibungen in katholischen Kliniken zeigt, dass der Konflikt innerhalb christlicher Einrichtungen nicht erledigt ist. Müllers Wiener Aufruf ist deshalb mehr als ein Grußwort für eine einzelne Demonstration.

Eine ähnliche Größenordnung wurde bereits beim Wiener Marsch im vergangenen Jahr erreicht: Die Veranstalter meldeten damals rund 3.000 Teilnehmer. Ob es diesmal mehr werden, lässt sich erst nach der Kundgebung sagen. Wer teilnehmen will, findet aktuelle Hinweise zum Ablauf auf der Seite des Marsches fürs Leben. Der bekannte Termin ist Samstag, 10. Oktober, 13.30 Uhr.