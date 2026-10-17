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Lage in Paris ausser Kontrolle

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Redaktion F-News

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Wieder musste sich die Polizei in Paris vor den Aufrührern zurück ziehen. Angeblich soll Munitionsmangel der Grund dafür sein, heisst es. Landesweit sind die Proteste wieder erneut eskaliert. Der Mob schwenkt Palästinaflaggen und brüllt Islamparolen. Feuer werden gelegt und Geschäfte geplündert. In Marseille soll das Rathaus verwüstet worden sein. Zuletzt zeigten Bilder aus Paris, dass die Lage hoffnungslos ist. Frankreich kommt nicht mehr zur Ruhe. Es herrscht Krieg auf den Straßen.

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