Musk verspricht Telepathie per Hirnchip – was droht, wenn das Implantat marktreif wird?

Elon Musk verkauft auf X Neuralinks »Telepathy« – zu Deutsch: Gedankenübertragung – schon als Produkt. Allein durch Denken solle man mit Computern oder Menschen kommunizieren; die Datenrate werde in wenigen Jahren Sprache und Tippen »bei weitem übertreffen«. Den Satz solle man noch einmal lesen, schreibt er am 30. Oktober 2026. Der Post zitiert einen Neuralink-Hackathon mit einem Teilnehmer der Speech-Studie. Kurz darauf kündigt Musk ein zweites Produkt an: »Blindsight« solle auch völlig Blinden oder Menschen, die nie gesehen hätten, Sehen ermöglichen. Aus Ingenieurssicht sei es fertig, man warte nur auf die behördliche Freigabe. Gleichzeitig steht unter jedem Firmenbeitrag: Die Geräte sind Versuchsprodukte und von der FDA nicht zugelassen.

Genau dort liegt der Widerspruch. Was als Telepathie-Produkt klingt, ist klinische Forschung: Die Studie VOICE (NCT07224256) prüft das N1-Implantat bei schwerer Sprechstörung, geschätzt bei sechs Teilnehmern. Beim 72-Stunden-Hackathon testete Neuralink laut Firmenblog automatische Sprechabsicht-Erkennung, die App Bloom und die Einspeisung synthetischer Sprache in iPhone-Anrufe. Der Account AsFoundX verbreitet dazu ein Video über den ALS-Patienten Terry: Sein Implantat übersetze Denkimpulse in Worte, Grok Voice gebe seine natürliche Stimme wieder. Neuralink hatte Terry zuvor im VOICE-Versuch vorgestellt; unabhängige Leistungsdaten fehlen weiterhin. Ob die Bandbreite wirklich Alltagssprache und Tippen überholt, bleibt Firmenprognose – peer-reviewte Belege fehlen.

Wird ein solches Implantat marktreif, drohen Folgen, die Ethiker und Regulierer längst benennen. Die UNESCO warnt vor dem Zugriff auf Hirndaten, Gedanken und Emotionen sowie vor Missbrauch für Überwachung und Marketing. Chile hat Neurorechte in die Verfassung aufgenommen; Colorado und Kalifornien stufen Neurodaten als besonders schützenswert ein. Forscher und EU-Berichte zu Brain-Computer-Interfaces nennen zusätzlich Hacking und Manipulation als Risiko: Wer Signale aus dem Gehirn liest oder schreibt, öffnet eine Angriffsfläche. Der Rat der EU weist außerdem auf Infektion, Blutung, Abstoßung und veraltete Hardware im Körper hin.

Abhängigkeit von einem Konzern ist kein Theoriefall. Als Second Sight seine Netzhaut-Implantate einstellte und 2020 fast pleiteging, saßen rund 350 Patienten mit veralteter Technik fest – Reparaturen und Support fielen weitgehend aus, berichteten IEEE Spectrum und die BBC. Beim ersten Neuralink-Patienten zogen sich laut CNN feine Elektrodenfäden im Gehirn zurück; das Risiko war aus Tierversuchen bekannt. Musk selbst nennt als Langzeitziel die »Symbiose« mit KI – Menschen ohne Chip könnten, so seine Lesart, abgehängt werden. Bleibt die Frage: Wer will dann noch ohne Implantat leben – und wer besitzt die Daten im Kopf?

Neuralink’s first product is called Telepathy.



It enables high-speed communication with computers or humans simply by thinking. Output bandwidth will vastly exceed the fastest human speech or typing in a few years. Read that sentence again. https://t.co/cv1KCA076q — Elon Musk (@elonmusk) October 30, 2026

Our second product is called Blindsight and it will, as the name suggests, enable even those who are completely blind or have never seen to see.



It is ready from an engineering standpoint. Just waiting on regulatory approval. https://t.co/2hPuw6QsnN — Elon Musk (@elonmusk) October 30, 2026