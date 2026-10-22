PHP-Lücken: Wie gefährdet ist das Internet wirklich?

Die PHP-Entwickler warnen vor zwei kritischen Sicherheitslücken, über die Angreifer auf verwundbaren Webservern ohne Anmeldung eigenen Code ausführen können. Behörden, Hochschulen und Kliniken schalteten Webseiten vorsorglich ab. Das Internet selbst fällt deshalb nicht aus. Aber der Vorfall zeigt, wie viele öffentliche Dienste an derselben Software hängen.

Die Lücken tragen die Kennungen CVE-2026-109618 und CVE-2026-109619. Am 21. Oktober erschienen die korrigierten PHP-Versionen 8.2.35, 8.3.36, 8.4.27 und 8.5.12. Betroffen sein können Webanwendungen mit verschiedenen PHP-Betriebsarten; nach Einschätzung des PHP-Projekts ist das Risiko beim Apache-Modul mod_php besonders hoch. Wer noch ältere Versionen einsetzt, muss prüfen, ob sein Anbieter einen zurückportierten Fix liefert. Ein bloßes Update der Webseite beseitigt die Lücken in PHP nicht.

Gab es bereits Angriffe? Cloudflare berichtet von Angriffstraffic gegen Kunden und von veränderten Angriffsmustern, mit denen Täter Schutzregeln zu umgehen versuchten. Der Dienst aktivierte Schutzregeln für Kunden mit seiner Web Application Firewall. Beobachtete Angriffsversuche sind jedoch keine Zahl erfolgreich übernommener Server. Für eine breite Welle bestätigter Einbrüche gibt es nach dem öffentlich dokumentierten Stand vom 22. Oktober noch keine belastbare Bilanz.

Bei den Hostern kommt es auf den gebuchten Dienst an. Hetzner meldet, dass auf allen Webhosting-Paketen und Managed Servern auch die dort angebotenen älteren PHP-Versionen gepatcht wurden. Für Cloud- und Dedicated-Server-Kunden gibt diese Meldung keine pauschale Entwarnung; sie werden gesondert informiert und müssen bei selbst verwalteten Systemen ihre Installation prüfen.

netcup nahm Webhosting und Managed Server zunächst sogar vom Netz. Nach eigenen Angaben waren diese Angebote am Mittwochabend gepatcht und wieder erreichbar. Auch das zeitweise abgeschaltete Webhosting Control Panel wurde nach einem Plesk-Update wieder freigegeben. Für Root-Server, VPS und virtuelle Maschinen auf Managed Cloud Clustern weist netcup dagegen ausdrücklich den Kunden die Verantwortung für das PHP-Update zu. „Mein Hoster hat gepatcht“ reicht also nur, wenn klar ist, welches Produkt gemeint ist.

WordPress steht nun schnell mit auf der Anklagebank, obwohl die aktuellen Lücken in der PHP-Laufzeit liegen. WordPress benötigt PHP; ein aktueller WordPress-Kern oder ein Plugin-Update repariert den Server darunter nicht. Hinzu kommen die üblichen Angriffspunkte durch veraltete Erweiterungen, Themes und Zugangsdaten. Wer WordPress betreibt, muss deshalb sowohl die Anwendung als auch PHP und den Server pflegen lassen. Schon bei der Debatte um eine zentrale Justizcloud stellte sich die Frage, was passiert, wenn viele Dienste von derselben Infrastruktur abhängen.

Es gibt Alternativen: Ghost läuft auf Node.js statt PHP. Hugo erzeugt statische Webseiten, auf denen bei einem normalen Seitenaufruf kein PHP ausgeführt wird. Für Nachrichtenportale mit vielen Autoren, Suche, Kommentaren, Werbung und Schnittstellen wäre ein Umstieg allerdings ein eigener Umbau. Auch Node.js, Bauwerkzeuge und externe Dienste brauchen Sicherheitsupdates. Eine andere Technik macht Angriffe nicht unmöglich.

Die Digitalisierung wird durch zwei PHP-Lücken nicht gestoppt. Sie wird dort ausgebremst, wo ein Patch oder die Prüfung seiner Wirkung Zeit braucht. Dass gleichzeitig Terminbuchungen, Behördeninformationen und andere Angebote unerreichbar werden können, ist die eigentliche Warnung: Kritische Dienste brauchen klare Zuständigkeiten für Updates, unabhängige Ausweichwege und einen Zugang, der bei einer Abschaltung nicht ebenfalls verschwindet.