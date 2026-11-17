Der Medienausschuss des Landtags von Sachsen-Anhalt hat sich gegen den Digitalen Medien-Staatsvertrag gestellt. In seiner ersten Sitzung am 12. November beschloss der Ausschuss für Bundes- und Europaangelegenheiten, Medien sowie Kultur mit sechs zu fünf Stimmen eine von der AfD vorgelegte Stellungnahme. Die fünf AfD-Abgeordneten und BSW-Vertreter Michael Reim stimmten dafür, CDU, SPD, Linke und Grüne dagegen.

Der Ausschuss sieht beim öffentlich-rechtlichen Rundfunk weiter erheblichen Reformbedarf. Es bedürfe „weitergehender und nachhaltiger struktureller Veränderungen“, heißt es in dem Papier, aus dem mehrere Medien zitieren. „Vor diesem Hintergrund spricht sich der Ausschuss gegen den Entwurf des Neunten Staatsvertrages zur Änderung medienrechtlicher Staatsverträge (Digitaler Medien-Staatsvertrag) aus und lehnt diesen ab.“ Zugleich soll der Landtag rechtzeitig über eine Kündigung von Staatsverträgen zum Jahresende entscheiden.

Den Vertrag hatten die Ministerpräsidenten am 25. Juni beschlossen. Er dehnt den Medienstaatsvertrag ausdrücklich auf die Presse aus und setzt EU-Vorgaben zur Medienfreiheit, zu politischer Werbung und zur KI-Aufsicht um. Ein neuer Paragraf 109a erlaubt den Landesmedienanstalten laut Vertragstext, Text, Bild, Ton und Video aus Rundfunk und Netz „automatisiert auf mögliche Verstöße“ abzugleichen, auch hinter Zugangsbeschränkungen und unter Verarbeitung personenbezogener Daten.

BSW-Fraktionsvize Claudia Wittig hatte die geplante Bevorzugung öffentlich-rechtlicher Inhalte in Empfehlungsalgorithmen zuvor als „schleichende Zensur“ bezeichnet. AfD-Fraktionschef Ulrich Siegmund kündigte an, den Medienstaatsvertrag im Dezember kündigen zu wollen, und sprach von einem ersten Schritt, „um die Bürger von der Zwangsabgabe zu befreien“.

Die anderen Fraktionen warnen vor EU-Bußgeldern. Die Linke spricht von einer „verschämten Koalition“. Endgültig ist noch nichts: Die Stellungnahme geht an die Landesregierung, ratifizieren müssen alle 16 Landtage bis Ende Juli 2027, sonst wird der Vertrag gegenstandslos. In Magdeburg haben AfD und BSW gemeinsam die Mehrheit.

Wie geht es jetzt weiter? Die Stellungnahme bindet die Regierung nicht, sie kann sie lediglich berücksichtigen. Erst nach der Unterzeichnung, geplant bis Januar 2027, folgt das Zustimmungsgesetz im Plenum; auf der Tagesordnung der Novembersitzung steht es nicht. Das Medienfreiheitsgesetz gilt als EU-Verordnung ohnehin unmittelbar, wie selbst die Kieler Landesregierung einräumt; der Vertrag regelt vor allem Zuständigkeiten und Befugnisse. Schon 2020 ließ Sachsen-Anhalt einen Staatsvertrag platzen, damals die Beitragserhöhung. Das Bundesverfassungsgericht setzte sie 2021 per Beschluss in Kraft. Damals ging es allerdings um die Finanzierung der Sender, nicht um Aufsichtsbefugnisse.

Ein Staatsvertrag, der Behörden das automatisierte Durchkämmen des Netzes erlaubt, scheitert womöglich an einem einzigen Landtag. Für die Meinungsfreiheit wäre das kein Fiasko.