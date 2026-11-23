Schon wieder sind in Leipzig kirchliche Einrichtungen beschädigt worden. Nach Angaben der Polizeidirektion Leipzig traf es zwischen Freitagabend und Sonntagmittag vier Gebäude. Unbekannte beschädigten Türen und Fensterscheiben. Die Kriminalpolizei prüft, ob die Taten zusammenhängen.

In der Hans-Poeche-Straße wurde die Tür eines Gemeindehauses beschädigt. Den Schaden schätzt die Polizei auf rund 2.000 Euro. Die Tat geschah nach bisherigen Erkenntnissen zwischen Samstag, 17 Uhr, und Sonntag, 7.30 Uhr. Im selben Zeitraum gingen an einem kirchlichen Gebäude in der Jacobstraße zwei Fensterscheiben zu Bruch.

Auch in der Puschstraße wurde eine Scheibe an einem kirchlichen Gebäude beschädigt. Hier beziffert die Polizei den Schaden auf etwa 3.000 Euro. Am Roßplatz traf es das Fenster einer religiösen Begegnungsstätte. Für die Schäden in der Jacobstraße und am Roßplatz liegen bislang keine Beträge vor. In allen vier Fällen ermitteln die Beamten wegen gemeinschädlicher Sachbeschädigung.

Das ist keine isolierte Leipziger Wochenendbilanz. Bereits Ende Oktober hatte die Polizeidirektion fünf Beschädigungen an Kirchen innerhalb einer Woche gemeldet. Am 14. November wurden außerdem drei Fenster einer Kirche in Grünau durch Steinwürfe beschädigt. Ob die jüngsten Taten mit früheren Angriffen verbunden sind, ist nicht belegt.

Der erneute Vandalismus wirft eine einfache Frage auf: Warum werden kirchliche Gebäude in Leipzig immer wieder zum Ziel? Die Täter und ihre Motive sind bislang unbekannt. Wer jetzt ein politisches Motiv behauptet, greift den Ermittlungen vor. Wer die Häufung der Fälle als bloßen Zufall abtut, macht es sich allerdings ebenso leicht.

F-NEWS hat bereits über die Forderung berichtet, Angriffe auf Kirchen unabhängig von einem nachgewiesenen politischen Motiv gesondert zu erfassen. Auch unser Überblick über Angriffe auf Christen und Kirchen in anderen Ländern zeigt, wie wichtig eine genaue Dokumentation ist. In Leipzig sind nun zunächst die Täter der vier jüngsten Sachbeschädigungen zu finden.