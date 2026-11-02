Verfassungsschutz soll Daten fälschen dürfen: Was im neuen Gesetzentwurf steht

Das Gesetz nennt es Schutzmaßnahme, der Minister nennt es echten Geheimdienst: Der Verfassungsschutz soll künftig Daten verfälschen und Beteiligten falsche Informationen unterschieben dürfen. Darauf weist die Berliner Zeitung hin und wirbt dafür auf X.

Gemeint ist der Entwurf eines Gesetzes zur Reform des Nachrichtendienstrechts (BT-Drs. 21/7868, 609 Seiten), den die Bundesregierung am 7. September 2026 in den Bundestag eingebracht hat. Federführend ist das Innenministerium unter Alexander Dobrindt (CSU). Bei der ersten Lesung am 24. September 2026 sagte Dobrindt laut Bundestagsbericht, die Reform lege den Grundstein dafür, dass die Dienste zu „echten Geheimdiensten“ würden: Aus Informationsbeschaffung werde „echte Abwehr von Gefahren, Anschlägen und Terror“.

§ 59 des Entwurfs erlaubt dem Bundesamt für Verfassungsschutz bei „besonderen Bedrohungen“ verdeckte „Schutzmaßnahmen“. Dazu zählen ausdrücklich die „Bereitstellung falscher Informationen für Beteiligte“ sowie die „Löschung oder Verfälschung von Informationen, die für Zwecke der Bedrohung gespeichert sind“. Erlaubt sind auch die Beeinträchtigung von Tatmitteln und die Umleitung, Unterbindung oder inhaltliche Veränderung von Datenverkehren. Unmittelbarer Zwang gegen Personen bleibt ausgeschlossen; die Maßnahmen müssen dokumentiert werden. Voraussetzung ist unter anderem, dass andere Stellen den Zweck nicht erreichen können oder eine Informationsübermittlung nach § 51 nicht möglich ist.

Als besondere Bedrohungen gelten laut Entwurf geplante Terrorstraftaten nach § 129a Abs. 1 oder 2 StGB, wenn bei Begehung erhebliche Unruhe in großen Teilen der Bevölkerung zu erwarten wäre, sowie systematische Spionage oder Sabotage für eine fremde Macht mit drohenden besonders schweren Schäden. Die Berliner Zeitung (Autor Marcel Luthe) spricht von einer „Lizenz zum Fälschen“ und davon, der Entwurf schaffe eine „Geheimpolizei“ – und erinnert an manipulierte Akten im Fall Anis Amri. Der Entwurf selbst enthält das Wort Beweis in diesem Paragrafen nicht; es geht um Informationen, die für Bedrohungszwecke gespeichert oder an Beteiligte gegeben werden, nicht um eine ausdrückliche Erlaubnis, Beweismittel in Strafverfahren zu fälschen.

Noch ist es kein geltendes Gesetz. Der Entwurf liegt im Innenausschuss; die Opposition lehnt die Ausweitung ab, die Koalition verteidigt sie mit hybriden Bedrohungen. Parallel wächst die Debatte, wie weit Inlandsdienste operativ eingreifen dürfen – ähnlich wie bei der Frage, was ein Geheimdienst politisch anrichten kann, und bei der Affäre um den früheren BND-Chef Hanning.