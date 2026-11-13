Sechsfach-Mord von Stade: Staatsanwaltschaft erhebt Anklage

Nach den tödlichen Schüssen in einer Mutter-Kind-Einrichtung in Stade hat die Staatsanwaltschaft gegen drei Personen Anklage erhoben. Sie wirft der 34-jährigen Lebensgefährtin des mutmaßlichen Schützen Mord vor. Eine 65-Jährige ist wegen Beihilfe zum Mord in sechs Fällen angeklagt. Auch gegen den mutmaßlichen Waffenverkäufer liegt eine Anklage vor. [NDR]

Die Lebensgefährtin soll den Plan gekannt, das Motiv geteilt und den mutmaßlichen Schützen bei der Vorbereitung und während der Tat unterstützt haben. Die Staatsanwaltschaft geht unter anderem von Heimtücke aus, weil die Opfer keinen Angriff erwarteten.

Auch die mutmaßliche Fluchtwagenfahrerin soll die Pläne vorab gekannt und bei der Vorbereitung geholfen haben. Nach den Schüssen soll sie den Mann vom Tatort weggefahren haben. Der 49-jährige Berliner Kioskbesitzer soll ihm die Tatwaffe verkauft haben. Laut Staatsanwaltschaft hätte er aus den Umständen des Kaufs schließen müssen, dass damit bald auf Menschen geschossen werden würde.

Am 29. Juni waren bei den Schüssen in der Einrichtung sechs Menschen getötet worden. Dort lebten die Lebensgefährtin und die damals drei Monate alte Tochter des mutmaßlichen Schützen. Der 45-Jährige starb im Juli in Untersuchungshaft. Über die Zulassung der Anklagen muss das Gericht noch entscheiden.