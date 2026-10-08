Tether sperrt 2,76 Millionen USDT und wird verklagt

Ein Zahlungsdienstleister kommt seit mehr als einem Jahr nicht an umgerechnet 2,76 Millionen Dollar in Tether heran. Nun verklagt Conduit Technology den Herausgeber des digitalen Dollars USDT. Der Fall zeigt ein Risiko, das viele Nutzer übersehen: Auch Geld in der eigenen Krypto-Wallet kann durch den Herausgeber der Token blockiert werden. Über die Vorwürfe berichtet die Coinzeitung; die Klage wurde am 5. Oktober bei einem US-Bundesgericht in New York eingereicht.

USDT ist ein sogenannter Stablecoin. Der Wert eines Tokens soll sich an einem US-Dollar orientieren. Wer 100 USDT besitzt, hält aber keine 100 echten Dollarscheine in der Hand und auch kein gewöhnliches Bankguthaben. Er besitzt digitale Token, die Tether herausgibt und die sich auf einer Blockchain übertragen lassen. Eine Blockchain ist vereinfacht gesagt ein öffentlich überprüfbares Verzeichnis von Transaktionen.

Eine Wallet ist die digitale Brieftasche für solche Token. Wer die dazugehörigen privaten Schlüssel selbst verwahrt, kann normalerweise ohne Bank oder Kryptobörse eine Übertragung auslösen. Genau hier liegt die Falle: Die Kontrolle über den Schlüssel bedeutet bei USDT nicht, dass Tether keinerlei Einfluss mehr hat. Der Herausgeber kann Adressen in den technischen Regeln seines Tokens auf eine Sperrliste setzen. Die Token bleiben dann in der Wallet sichtbar, lassen sich von dort aber nicht mehr weiterschicken. Es ist, als läge Geld in einem verschlossenen Tresor, zu dem der Besitzer zwar den Schlüssel hat, dessen Tür jedoch ein zweiter Schalter blockiert.

Nach Darstellung von Conduit betätigte Tether diesen Schalter am 24. September 2025 für eine Firmen-Wallet mit rund 2,76 Millionen USDT. Conduit wickelt internationale Zahlungen ab. Die gesperrte Wallet diente nach Angaben des Unternehmens dem laufenden Geschäft, nicht bloß einer Geldanlage. Der Ausfall habe Zahlungen behindert, Kundenbeziehungen beschädigt und zu Entlassungen sowie der Aufgabe einzelner Geschäftsbereiche beigetragen. Das sind Behauptungen des Klägers, über die noch kein Gericht entschieden hat.

Im Hintergrund stehen Ermittlungen brasilianischer Behörden zu mutmaßlicher Geldwäsche. Conduit bestreitet, selbst Ziel dieser Ermittlungen zu sein. Die eigene Wallet sei von der brasilianischen Bundespolizei nicht als verdächtig benannt worden, heißt es in der Klage. Das Unternehmen verlangt die Freigabe seiner USDT und mindestens 2,76 Millionen Dollar Schadenersatz. Ob Tether eine andere rechtliche oder tatsächliche Grundlage für die Sperre vorbringen kann, wird Teil des Verfahrens sein.

Tether bestreitet grundsätzlich nicht, dass es Wallet-Adressen sperren kann. Das Unternehmen beschreibt die Zusammenarbeit mit Strafverfolgungsbehörden und die Sperrung von Adressen selbst. Bei gestohlenem Geld oder Betrug kann das Opfer davon profitieren, wenn Token nicht weiterbewegt werden. Für einen unbeteiligten Inhaber ist dieselbe Funktion verheerend, falls seine Adresse irrtümlich oder ohne klare Begründung auf einer Sperrliste landet. Der Streit mit Conduit dreht sich darum, ob die konkrete Sperre gerechtfertigt war.

Für private Nutzer lässt sich die Lehre an einem einfachen Beispiel ablesen. Wer 1.000 Euro in USDT tauscht und die Token auf eine eigene Wallet überträgt, ist nicht mehr davon abhängig, dass eine Kryptobörse Auszahlungen freigibt. Er bleibt aber von Tethers Regeln und der Sperrfunktion des Tokens abhängig. Die eigene Wallet schützt hier vor einem Teil der Risiken, nicht vor allen. F-NEWS erklärte bereits bei der Bitget-Auszahlungssperre, warum ein Guthaben auf dem Bildschirm noch keine tatsächliche Verfügungsgewalt bedeutet.

Bei Bitcoin gibt es keinen einzelnen Herausgeber, der eine bestimmte Adresse per Firmenentscheidung auf eine Token-Sperrliste setzt. Das macht Bitcoin nicht wertstabil oder vor Diebstahl sicher, aber technisch unterscheidet es sich an diesem Punkt von USDT. Unser Beitrag über Bitcoin, Stablecoins und Bargeld als Krisenvorsorge erklärt die jeweiligen Grenzen. Der Fall Conduit führt den Unterschied nun mit einer konkreten Summe vor Augen: 2,76 Millionen USDT sind vorhanden, aber ihr Besitzer kann sie nach eigener Darstellung seit September 2025 nicht bewegen.