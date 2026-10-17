Unruhen in Frankreich: Diese Vorfälle sind bislang bestätigt

Die Unruhen von Migranten und Linken gingen am Samstag in mehreren französischen Städten in Gewalt und Plünderungen über. Innenminister Laurent Nuñez meldete am Abend 400 Festnahmen. Eine landesweite Gesamtzahl der geplünderten Geschäfte liegt bislang nicht vor. In Lyon und Marseille sprechen lokale Berichte von jeweils Dutzenden betroffenen Läden.

Paris: Rund um den Place de la République wurden unter anderem ein Monoprix, ein McDonald’s, ein SFR-Geschäft und Yves Rocher geplündert. Eine Kawasaki-Niederlassung wurde angezündet. Außerdem drangen Täter in die Mairie des 10. Arrondissements ein und beschädigten Fenster. Weitere Plünderungen wurden aus Les Halles und Madeleine gemeldet. Eine genaue Zahl der betroffenen Geschäfte ist nicht bekannt. Bericht der AFP

Rund um den Place de la République wurden unter anderem ein Monoprix, ein McDonald’s, ein SFR-Geschäft und Yves Rocher geplündert. Eine Kawasaki-Niederlassung wurde angezündet. Außerdem drangen Täter in die Mairie des 10. Arrondissements ein und beschädigten Fenster. Weitere Plünderungen wurden aus Les Halles und Madeleine gemeldet. Eine genaue Zahl der betroffenen Geschäfte ist nicht bekannt. Bericht der AFP Lyon: Der Pavillon des Fremdenverkehrsamts am Place Bellecour wurde verwüstet und angezündet. Der Sockel der Louis-XIV-Statue wurde beschädigt. Le Progrès berichtet von Dutzenden geplünderten Geschäften. Genannt werden Hugo Boss, Sephora, Darty, Jott, The Kooples, Micromania, K-Way, Bobby Brown und Horace. In einem Geschäft wurde zudem Feuer gemeldet. Bericht von Le Progrès

Der Pavillon des Fremdenverkehrsamts am Place Bellecour wurde verwüstet und angezündet. Der Sockel der Louis-XIV-Statue wurde beschädigt. Le Progrès berichtet von Dutzenden geplünderten Geschäften. Genannt werden Hugo Boss, Sephora, Darty, Jott, The Kooples, Micromania, K-Way, Bobby Brown und Horace. In einem Geschäft wurde zudem Feuer gemeldet. Bericht von Le Progrès Marseille: Demonstranten brachen die Tür des Rathauses auf, drangen kurz in die Eingangshalle ein, warfen eine Marianne-Büste um und beschädigten Mobiliar. Auch ein städtischer Polizeiposten an der Canebière wurde angegriffen. Im Zentrum wurden mehrere Dutzend Geschäfte geplündert oder beschädigt; darunter waren Bekleidungs-, Elektronik- und Schmuckgeschäfte. Bericht aus Marseille · AFP-Bilanz

Demonstranten brachen die Tür des Rathauses auf, drangen kurz in die Eingangshalle ein, warfen eine Marianne-Büste um und beschädigten Mobiliar. Auch ein städtischer Polizeiposten an der Canebière wurde angegriffen. Im Zentrum wurden mehrere Dutzend Geschäfte geplündert oder beschädigt; darunter waren Bekleidungs-, Elektronik- und Schmuckgeschäfte. Bericht aus Marseille · AFP-Bilanz Lille: Täter drangen in das Rathaus ein und verwüsteten Teile der Innenräume. Der Apple Store wurde aufgebrochen und geplündert. Am nahe gelegenen Collège Franklin wurden Scheiben eingeschlagen. AFP-Bericht bei TV5MONDE

Täter drangen in das Rathaus ein und verwüsteten Teile der Innenräume. Der Apple Store wurde aufgebrochen und geplündert. Am nahe gelegenen Collège Franklin wurden Scheiben eingeschlagen. AFP-Bericht bei TV5MONDE Bordeaux: Eindringlinge gelangten in die Industrie- und Handelskammer und zerschlugen dort Scheiben. Die offizielle Residenz der Präfektin wurde verwüstet; zur Unterstützung der Polizei wurde das RAID eingesetzt. Auch ein Apple Store wurde angegriffen und geplündert. Euronews · AFP-Bilanz

Eindringlinge gelangten in die Industrie- und Handelskammer und zerschlugen dort Scheiben. Die offizielle Residenz der Präfektin wurde verwüstet; zur Unterstützung der Polizei wurde das RAID eingesetzt. Auch ein Apple Store wurde angegriffen und geplündert. Euronews · AFP-Bilanz Limoges: Angreifer stürmten das Rathaus und setzten es in Brand. Die Flammen erreichten das Dach. Vier Polizeifahrzeuge wurden laut örtlichem Bericht durch Feuer zerstört; auch die Fnac wurde zum Ziel von Plünderern. Flash FM

Angreifer stürmten das Rathaus und setzten es in Brand. Die Flammen erreichten das Dach. Vier Polizeifahrzeuge wurden laut örtlichem Bericht durch Feuer zerstört; auch die Fnac wurde zum Ziel von Plünderern. Flash FM Weitere Städte: AFP-Berichte nennen Angriffe auf einen Decathlon in Nizza, eine Swarovski-Filiale in Rouen und einen Monoprix in Montpellier. In Saint-Étienne verlor ein Demonstrant eine Hand, als eine Polizeigranate explodierte, die er zuvor aufgehoben hatte. AFP-Bericht zu weiteren Städten · AFP-Bilanz zu Saint-Étienne

Die Zahlen und Schadensmeldungen entwickeln sich weiter. Eine belastbare Gesamtbilanz der zerstörten oder geplünderten Geschäfte steht noch aus.