1,95 Milliarden Euro für einen Reaktor, der keine einzige Kilowattstunde ins Netz liefern darf: Das ist der Kern des Plans, mit dem die Technische Universität Dresden Atommüll als Brennstoff nutzen will. Bevor frühestens ab 2045 und nur nach einer Änderung des Atomgesetzes überhaupt ein Kraftwerk folgen könnte, stünde ein reiner Experimentalbetrieb. Am 5. November hat sie die Ergebnisse einer vom Freistaat Sachsen finanzierten Machbarkeitsstudie vorgestellt und den Experimentalrecyclingreaktor „DEMO“ vorgeschlagen: einen Flüssigsalzreaktor mit schnellem Neutronenspektrum, der abgebrannte Brennstäbe und verglaste Abfälle ohne die bisher übliche chemische Wiederaufarbeitung in Energie und überwiegend kürzerlebige Spaltprodukte umwandeln soll. Das zugrunde liegende Konzept heißt iMAGINE, das Vorhaben firmiert als NuCycle. Geleitet hat die Studie Dr. Carsten Lange, Leiter des Ausbildungsreaktors AKR-2; als Ideengeber wird Prof. Bruno Merk von der Universität Liverpool genannt, Zuarbeiten kamen vom VKTA in Rossendorf. Als Standorte nennt die Universität den Forschungsstandort Rossendorf oder Transformationsflächen in der Lausitz, etwa Schwarze Pumpe oder Boxberg.

Der Aufwand ist größer, als das Schlagwort „Strom aus Atommüll“ nahelegt. „DEMO“ wäre nach den Angaben der TU Dresden und des VKTA ein Experimentalreaktor mit 50 Megawatt thermischer Höchstleistung, ausgelegt auf 20 Jahre Betrieb. Die geschätzten öffentlichen Investitionen liegen bei rund 1,95 Milliarden Euro. Die reine Entwicklungs- und Bauzeit wird auf mindestens fünf Jahre veranschlagt, zuzüglich unvorhersehbarer Genehmigungshürden – im Papier steht der Horizont deshalb als „5+x“ Jahre bis zur ersten Inbetriebnahme. Der erste Meilenstein dieser Phase ist nicht der Anschluss an das Stromnetz, sondern der Betrieb bis zum Abschluss von Nullleistungsexperimenten zur Kerncharakterisierung. Ein detaillierter Entwicklungsplan mit belastbarer Zeitschiene soll der Studie erst noch folgen. Eine verbindliche Bundesfinanzierung durch SPRIND oder das Forschungsministerium ist in den vorliegenden Papieren nicht ausgewiesen; finanziert ist bislang die sächsische Machbarkeitsstudie.

Ob sich das rechnet, hängt davon ab, was man kauft. Unter dem geltenden Atomgesetz ist die Anlage bewusst so geplant, dass sie keine kommerzielle Stromproduktion und keine Wiederaufarbeitung betreibt – gerade deshalb soll sie genehmigungsfähig sein. „DEMO“ darf also, wenn es beim geltenden Recht bleibt, keine Kilowattstunde als Kraftwerk ins Netz verkaufen. Nach etwa fünf Betriebsjahren soll der Bau eines industriellen Demonstrators vorbereitet werden; kommerzielle Kraftwerke könnten nach einer Gesetzesänderung laut Universität „ab 2045“ folgen. Das ist ein Ziel, keine Inbetriebnahmezusage. Ein einzelner 50-Megawatt-Wärmereaktor würde den deutschen Atommüllbestand auch physikalisch nicht entsorgen. Die großen Zahlen der Studie – ein Endlager nach Standortauswahlgesetz werde überflüssig und spare rund 50 Milliarden Euro, der Brennstoffgehalt entspreche dem 300-fachen Jahresstromverbrauch Deutschlands – gelten dem industriellen Konzept, nicht dem Forschungsreaktor. Spaltprodukte bleiben auch nach einer Transmutation übrig und müssen irgendwo sicher verwahrt werden. In Deutschland finanziert der KENFO aus einem Stiftungsvermögen von 25,6 Milliarden Euro (Stand 31. Dezember 2025) bereits die Zwischen- und Endlagerung; seit 2017 hat er dem Bund 5,3 Milliarden Euro erstattet.

Wie lang der Weg von der Studie zur Anlage wirklich ist, zeigt der Blick nach Belgien. Das Forschungszentrum SCK CEN betreibt das Projekt MYRRHA, einen beschleunigergetriebenen Forschungsreaktor zur Behandlung hochradioaktiver Abfälle. Der belgische Ministerrat bewilligte am 7. September 2018 allein für die erste Phase – Teilchenbeschleuniger und Targetanlagen – 558 Millionen Euro. Auch MYRRHA ist eine Forschungsinfrastruktur, kein kommerzielles Kraftwerk, und das nach Jahrzehnten der Vorarbeiten. Wer 1,95 Milliarden Euro für „DEMO“ gegen den Nutzen eines Kernkraftwerks rechnet, rechnet falsch: Bezahlt würde zuerst ein Nachweisbetrieb, nicht eine gesicherte Strommenge.

Mit Windparks ist die Anlage deshalb nur bedingt vergleichbar. Windräder speisen bereits heute, sind aber wetterabhängig und werden teuer abgesichert. Die Übertragungsnetzbetreiber beziffern den EEG-Finanzierungsbedarf für 2026 auf 14,57 Milliarden Euro, gezahlt aus dem Bundeshaushalt. Ein grundlastfähiges Kernkraftwerk hätte gegenüber dieser schwankenden Einspeisung einen anderen Systemwert. Der Dresdner Reaktor ist das vorerst nicht. Er ist ein teures Forschungsversprechen, das unter heutigem Recht keinen Strom verkaufen darf. Ob sich 1,95 Milliarden Euro dafür lohnen, entscheidet sich daran, ob nach dem Experiment wirklich Kraftwerke und eine spürbar kleinere Endlageraufgabe folgen – nicht daran, ob die Studie das Endlager schon auf dem Papier für überflüssig erklärt.