Noch ist das alte Jahr nicht zu Ende, aber wie gewohnt haben die üblichen Zukunftsvorhersagen auf diversen Kanälen zu dieser Zeit Hochkonjunktur. Vom angeblichen Erwachen der Menschheit, wie es allgemein verstanden wird, bin ich nicht so überzeugt. Wir erleben eher das Gegenteil: Die Gesellschaft verroht, verblödet; vermeintliche politische Auswege führen zum gleichen Ergebnis. Am deutlichsten wurde dies in den USA, was viele Menschen einfach nicht wahrhaben wollen. Schon während der „Pandemie-Zeit“ zeigte Donald Trump gegen Ende seiner ersten Amtszeit, auf welcher Seite er wirklich steht und welchem Club er angehört. Statt Kriege wie versprochen zu beenden, hat er neue angezettelt und will dafür auch noch den Friedensnobelpreis kassieren. Was bedarf es zum Charakter eines solchen Menschen noch weiterer Worte?

Trump, Meloni, Le Pen und andere werden genauso schnell abberufen wie Orban, wenn sie nicht liefern, was gewünscht wird. Die Kickl-FPÖ hat als Wahlsieger verzichtet, die Regierungsgeschäfte zu übernehmen und bleibt lieber in der Opposition, um den Traum von der Volkskanzlerschaft am Leben zu erhalten und damit in die nahe Zukunft zu verorten, wo sie keine Wirkung erzielen kann. Mit der AfD verhält es sich ähnlich. Wenn sie ans Ruder kommen will, muss sie Federn lassen, sonst darf sie weiter nur auf der Stelle treten, wie Höcke in Thüringen oder in Kürze Siegmund in Sachsen-Anhalt. Im Welt-Podcast hat Alice Weidel bereits verkündet, dass sie ein Verbotsverfahren im nächsten Jahr für wahrscheinlich hält. Der Appell dürfte die Lager in der Partei weiter spalten, aber er wird nicht ungehört verhallen. Was bleibt am Ende von der Hoffnung, die die Wähler teils nicht aus Überzeugung, sondern aus reiner Notwehr in die Partei gesetzt haben? Sie werden auf die nächste Wahl vertröstet, wie in Frankreich mit Le Pen vorexerziert.

Die Umstellung auf Kriegswirtschaft läuft auf Hochtouren mit Deutschland als Mittelpunkt. Gab es schon einmal eine Zeit des allgemeinen Wettrüstens, die nicht in Krieg mündete? Wie wahrscheinlich ist es wohl, dass die Mächtigen auf dieses Geschäft verzichten?

Dann wären da noch die „Enthüllungen“ seitens der US-Regierung. Unabhängig davon, was man vom Ufo-Phänomen hält, wäre man sehr naiv zu glauben, dass es der Trump-Administration um die Wahrheit geht. Das haben schon die Epstein-Akten gezeigt und davor die Kennedy-Akten, die sich als reine Luftnummern erwiesen haben. Mit dem UAP-Theater, das Monat für Monat fortgesetzt wird, schenkt man den Anhängern eine weitere Seifenoper, die sie bei Laune hält und langfristig das Ziel verfolgen könnte, den Glauben an Religionen, speziell an das Christentum, weiter auszuhöhlen. Damit wäre ein weiterer Grundpfeiler der westlichen Gesellschaften zerstört. Eine Alien-Invasion wird wohl eher nicht stattfinden.

Dann gibt es noch das Szenario der Bürgerkriege in westeuropäischen Ländern. Frankreich und Großbritannien sind bereits entsprechend aufgemischt, aber in Deutschland hat man es bisher nicht geschafft, die „Jugendkrawalle“ in ein ähnliches Chaos münden zu lassen wie in Paris. Was ebenso dagegen spricht, sind die allgemeinen Kriegsvorbereitungen. Bürgerkriege würden das Geschäft vermiesen; sie sind eher ein Szenario am Ende eines großen Schlagabtausches, wie beispielsweise in Deutschland zwischen dem Ende des Kaiserreichs und der sogenannten Machtübernahme durch die Nationalsozialisten. Allerdings wären dieses Mal ausländische Parteien direkt mit im Spiel. Ob allerdings diese verschiedenen Gruppen einen gemeinsamen islamischen Block bilden oder ebenfalls gegeneinander kämpfen, wäre eine weitere Frage.

Es gibt noch weitere Horrorszenarien, angefangen von Blackouts, Cyberattacken und einer weiteren „Pandemie“, die ich alle nur für Bausteine halte, mit denen man die neu aufgemischten Bevölkerungen gefügig machen kann. Nach einem großen Zusammenbruch, der am wahrscheinlichsten durch Krieg erreicht wird, hat man leichtes Spiel, eine neue Ordnung zu installieren.

Zusammengefasst: Das immer wieder propagierte „große Erwachen“, der Bewusstseinswandel, wird auch im nächsten Jahr die Welt nicht auf ein friedliches Fundament stellen. Die Aliens werden uns weder retten noch vernichten, und der Ukraine-Krieg geht nicht zu Ende, sondern wird seine Fortsetzung an den Außengrenzen der NATO, im Baltikum und später auf unserem Territorium finden. 2027 werden wir die Anfänge davon erleben. Prosit!