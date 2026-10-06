85-Jährige in Wien vergewaltigt: Polizei fahndet mit Foto

Eine 85-jährige Frau ist in der Nacht auf Dienstag in Wien-Favoriten auf dem Heimweg vom Hauptbahnhof vergewaltigt worden. Das Landeskriminalamt Wien ermittelt nun. Die Polizei hat auf Anordnung der Staatsanwaltschaft das Foto eines dringend tatverdächtigen Mannes veröffentlicht und bittet die Bevölkerung um Hinweise.

Nach der Presseaussendung der Landespolizeidirektion Wien war die Frau gegen 1.35 Uhr in der Arsenalstraße unterwegs. Ein ihr unbekannter Mann soll sie plötzlich in den Innenhof eines Wohnhauses gezogen und dort vergewaltigt haben. Passanten hörten ihre Hilferufe und sahen einen Mann zu Fuß fliehen. Die sofortige Fahndung blieb ohne Erfolg.

Die 85-Jährige wurde verletzt und von der Wiener Berufsrettung in ein Krankenhaus gebracht. Ermittler sicherten Spuren am Tatort, die nun ausgewertet werden. Auch die „Krone“ berichtet über die öffentliche Fahndung. Zu Identität oder Herkunft des Gesuchten hat die Polizei bislang keine Angaben gemacht.

Wer den auf dem Fahndungsfoto abgebildeten Mann erkennt oder Angaben zu seinem Aufenthaltsort machen kann, soll sich beim Landeskriminalamt Wien, Außenstelle Süd, melden. Hinweise nimmt die Polizei auch vertraulich unter 01-31310-57800 entgegen. Der Gesuchte gilt als tatverdächtig; seine Schuld ist nicht festgestellt.

F-NEWS berichtete zuvor über andere schwere Sexualdelikte, darunter den Vergewaltigungsverdacht nach einem Angriff auf eine 63-Jährige in Offenbach und Missbrauchsvorwürfe in Oberösterreich.