Der 9. November gilt in der deutschen Geschichtsschreibung als „Schicksalstag der Deutschen“, weil an diesem Datum mehrere Epochenwenden mit ganz unterschiedlichem Vorzeichen zusammenfallen. Hoffnung auf Freiheit und Einheit steht neben Scheitern, Gewalt und Verbrechen.

1848 wurde in Wien der Paulskirchen-Abgeordnete Robert Blum standrechtlich erschossen; sein Tod wurde zum Symbol für das Scheitern der Märzrevolution.

1918 verkündete Reichskanzler Prinz Max von Baden eigenmächtig die Abdankung Kaiser Wilhelms II.; Philipp Scheidemann und wenig später Karl Liebknecht riefen in Berlin die Republik aus.

1923 scheiterte in München der Hitler-Ludendorff-Putsch am Widerstand der bayerischen Polizei.

1938 organisierten die Nationalsozialisten die sogenannte Reichskristallnacht, heute sagt man „Novemberpogrome“: Synagogen brannten, jüdische Geschäfte und Wohnungen wurden verwüstet und geplündert und Menschen in Konzentrationslager verschleppt

1989 fiel die Berliner Mauer und öffnete den Weg zur deutschen Einheit.

1990 traute sich das „wiedervereinte“ Deutschland nicht, den Tag der Wiedervereinigung auf den 9. November zu legen und somit diesem Datum endlich eine positive Bedeutung zu geben. Aber vielleicht hält das Schicksal für den 9. November noch eine weitere Wende für uns bereit. Die Chancen dafür steigen mit jedem weiteren Jahr. Noch ist es nicht zu spät!