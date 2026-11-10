AfD-Anfrage zur Verdrängung in Großstädten: In Offenbach haben 40 Prozent keinen deutschen Pass

Verdrängt Zuwanderung alteingesessene Bewohner aus ihren Vierteln? Die AfD hat die Bundesregierung unter dem Titel „Verdrängung der autochthonen Bevölkerung und kriminalsoziologische Folgen in Wohnquartieren“ danach gefragt. Die Antwort liefert Zahlen zur Veränderung der Großstädte. Wer innerhalb der Städte wegzieht und warum, kann der Bund mit seinen Daten kaum untersuchen.

In Offenbach hatten Ende 2025 genau 40 Prozent der Einwohner keine deutsche Staatsangehörigkeit, nach 38,5 Prozent Ende 2022. Ludwigshafen kam Ende 2025 auf 31,6 Prozent, Pforzheim auf 31,5 Prozent und Heilbronn auf 30,7 Prozent. Frankfurt lag bei 29,6 Prozent, München bei 28,1 Prozent und Berlin bei 22,5 Prozent. In Rostock waren es 8,8 Prozent.

Die Bundestagsmeldung verweist auf den Wechsel der Zensusgrundlage im Jahr 2022. Ältere Werte sind daher nur eingeschränkt vergleichbar. Außerdem zählt die Tabelle die Staatsangehörigkeit. Wer eingebürgert wird, zählt fortan als Deutscher, auch wenn er seine bisherige Staatsangehörigkeit behält und in derselben Wohnung bleibt.

Die entscheidende Frage spielt sich eine Ebene tiefer ab. Wer innerhalb einer Stadt das Viertel wechselt, taucht in den Wanderungstabellen über Kreisgrenzen gar nicht auf. Die erfassten Fortzüge geben zudem keinen Aufschluss über Umzugsmotive oder den Migrationshintergrund. Auch der Mikrozensus hilft dem Bund hier kaum weiter. Er verfolgt die meisten Befragten nach einem Wegzug nicht weiter und fragt nicht nach dem Grund für den Umzug.

Die AfD verweist auf eine dänische Studie, die Fortzüge bis hinunter auf Gebäudeebene untersucht. Die Bundesregierung berücksichtigt deren Ergebnisse derzeit nicht näher. Zu der Frage, ob vergleichbare Abwanderung in deutschen Großstädten zur räumlichen Trennung der Bevölkerungsgruppen beiträgt, meldet sie keine Erkenntnisse. Auch zu möglichen Kipppunkten, ab denen sich solche Fortzüge beschleunigen, hat sie nach eigener Aussage keine Befunde.

Bei der Kriminalität nennt der Bund zwei Analysen auf Kreisebene. Beide fanden höhere Fall- und Tatverdächtigenzahlen je Einwohner in Kreisen mit höherem Grundsicherungsanteil. Eine fand auch einen positiven Zusammenhang mit dem Flüchtlingsanteil. In der anderen ging ein höherer Anteil von Einwohnern ohne deutsche Staatsangehörigkeit mit einer niedrigeren Zahl nichtdeutscher Tatverdächtiger je Einwohner dieser Gruppe einher. Die Zahlen beziehen sich auf Kreise und lassen offen, was die Unterschiede verursacht.

Der Bund finanziert grundsätzlich ein Drittel der Förderung im Programm „Sozialer Zusammenhalt“. In der Verwaltungsvereinbarung für 2026 und 2027 macht er nach eigener Auskunft keine Vorgaben zu sozialen oder demografischen Kennzahlen. Ob sich in einzelnen Vierteln Fortzüge häufen und warum, bleibt damit ausgerechnet bei einem Programm für stabile Quartiere eine offene Frage.