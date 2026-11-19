Der größte Börsengang der Geschichte: 81,3 Milliarden Dollar für das KI-Unternehmen Anthropic. Die Aktie wurde zu 83 Dollar ausgegeben, das Unternehmen mit 1,5 Billionen Dollar bewertet. Für Nvidia und andere Chiphersteller könnte der Börsenstart ein wichtiges Signal werden.

Der größte Börsengang aller Zeiten

An der Wall Street werden heute Rekorde gebrochen. Anthropic bringt 980 Millionen Aktien zu je 83 Dollar an den Markt. Ursprünglich waren 70 bis 78 Dollar vorgesehen. Die Nachfrage war so groß, dass der Ausgabepreis und die Zahl der angebotenen Aktien erhöht wurden.

Und das ausgerechnet in einer Phase, in der viele Anleger wegen einer möglichen KI-Blase nervös geworden sind. Der Börsengang zeigt: Das Vertrauen in künstliche Intelligenz ist keineswegs verschwunden.

Was macht Anthropic so wertvoll?

ChatGPT von OpenAI kennt inzwischen fast jeder. Google entwickelt Gemini, Elon Musk bietet Grok an, Meta setzt auf eigene KI-Systeme für Facebook und WhatsApp.

Anthropic hat sich mit seinem Programm Claude besonders auf Unternehmen konzentriert. Claude hilft, Computerprogramme zu schreiben, Fehler aufzuspüren und umfangreiche Geschäftsunterlagen auszuwerten. Arbeiten, für die bisher hoch bezahlte Fachkräfte viele Stunden benötigten, lassen sich dadurch erheblich beschleunigen. Unternehmen können mehr leisten, ohne entsprechend viele zusätzliche Mitarbeiter einzustellen.

Die Umsätze bestätigen das Interesse. In den ersten neun Monaten 2026 nahm Anthropic 33,2 Milliarden Dollar ein. Im Vorjahreszeitraum waren es lediglich 2,5 Milliarden.

Wenn KI neue Mitarbeiter ersetzt

Die großen Wirtschaftsprüfer KPMG, PwC, Deloitte und EY stellten bisher jährlich Tausende Hochschulabsolventen ein, die tagelang Akten prüften, Zahlen verglichen und Verträge durchforsteten. Heute erledigt KI einen wachsenden Teil dieser Arbeiten in einem Bruchteil der Zeit. Bei KPMG kamen bereits über 100 KI-Helfer bei einer Unternehmensprüfung zum Einsatz. PwC will in den USA bis 2028 rund ein Drittel weniger Berufsanfänger einstellen. Für Unternehmen bedeutet das gewaltige Einsparungen, für Akademiker weniger Arbeitsplätze.

Nvidia und die Chiphersteller profitieren

Künstliche Intelligenz benötigt gewaltige Rechenleistung. Davon leben Nvidia, AMD, Broadcom, Micron und der Chipfertiger TSMC. Gemeinsam mit Google und Microsoft haben diese Unternehmen zugesagt, weitere 26 Milliarden Dollar in Anthropic zu investieren. Für die Chiphersteller steht viel auf dem Spiel. Je stärker sich Claude, ChatGPT und andere KI-Programme verbreiten, desto größer kann die Nachfrage nach leistungsfähigen Chips werden.

Allen Unkenrufen zum Trotz

Die Börse bewertet Anthropic mit rund 1,5 Billionen Dollar. Zum Vergleich: Die 40 größten deutschen Börsenunternehmen im DAX bringen es zusammen auf rund 2,2 Billionen Euro. Ein einziges amerikanisches KI-Unternehmen erreicht damit bereits einen Börsenwert von ungefähr zwei Dritteln des gesamten DAX – einschließlich Siemens, SAP, Allianz, Mercedes und Volkswagen.

Das ist eine Größenordnung, bei der auch erfahrene Anleger aufhorchen.

Bei aller Begeisterung bleibt ein erhebliches Risiko. Anthropic wächst rasant, verdient aber unter dem Strich noch kein Geld. Die Entwicklung und der Betrieb seiner KI-Systeme verschlingen Milliarden. Anleger bezahlen heute einen gewaltigen Preis für Gewinne, die erst in Zukunft entstehen sollen. Doch der Börsengang belegt, dass Investoren der künstlichen Intelligenz weiterhin enorme wirtschaftliche Möglichkeiten zutrauen.

Ob die Aktie ihren hohen Ausgabepreis rechtfertigt, wird sich zeigen. Für die gesamte KI-Industrie ist dieser Börsengang bereits ein bemerkenswertes Signal.