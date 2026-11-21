Binnen rund zehn Tagen sind in den Vereinigten Staaten nacheinander zentrale Systeme ausgefallen: Microsoft 365, der landesweite Flugbetrieb, Online-Banking und interne Systeme der National Security Agency. Abgeordnete beider Parteien haben gegenüber Fox News vor Sicherheitslücken in der kritischen Infrastruktur gewarnt – und Zweifel an der Entwarnung der Regierung angemeldet.

Den schwersten sichtbaren Einschnitt verursachte die Luftfahrtbehörde FAA. Am 13. November verhängte sie um 15:30 Uhr Ortszeit einen landesweiten Startstopp, der bis 20:15 Uhr dauerte. An diesem Tag wurden nach Angaben der Behörde rund 12.462 Flüge gestrichen, darunter 9.082 von großen Airlines; nicht alle Streichungen seien direkt auf den Ground Stop zurückzuführen. Alle bereits in der Luft befindlichen Maschinen seien sicher gelandet. Auslöser war eine Datenflut im Kommunikationsnetz der Flugsicherung, nachdem der Auftragnehmer L3Harris an einem Standort in El Dorado, Arkansas, unter anderem einen neuen Router in Betrieb genommen hatte. Verkehrsminister Sean Duffy sagte, man untersuche, ob ein Installationsfehler oder ein fehlerhafter Router die übrigen Systeme überlastet habe. Einen Cyberangriff schließt die FAA aus: Es gebe keinen Hinweis darauf.

Bereits am 12. November war Microsoft 365 ausgefallen. Am 16. November kam es zu Störungen im Online-Banking, unter anderem bei JPMorgan Chase. Am 17. November meldete die NSA eine vorübergehende Beeinträchtigung interner Systeme während geplanter Routinewartungen; einsatzkritische Fähigkeiten seien durchgehend betriebsbereit geblieben.

Die Regierung weist einen Zusammenhang und böswillige Verursacher zurück. Bei einer Anhörung des House Homeland Security Committee am 18. November erklärte Geheimdienstdirektor Jay Clayton, es handle sich um voneinander unabhängige Serviceausfälle im Zusammenhang mit Wartung und technischen Änderungen – „kein koordinierter oder staatlich gesteuerter Angriff“. Heimatschutzminister Markwayne Mullin sagte, es gebe keinen Hinweis darauf, dass die Vorfälle zusammenhingen; FBI-Vizedirektor Christopher Raia ergänzte, derzeit gebe es keinerlei Hinweis auf bösartige Cyberaktivität. Einen Tag später benannte Präsident Trump die bisherige Pentagon-CIO Kirsten Davies zur National Cyber Directorin.

Der republikanische Abgeordnete Keith Self aus Texas hält die Häufung dennoch für ungewöhnlich. Aus seiner früheren Arbeit im Nachrichtenumfeld des Pentagon sei das „nicht normal“. Er verlangt, die Fragen zu stellen, und zweifelt an den öffentlichen Erklärungen: Man müsse fragen, ob ein offensiver Cyberangriff laufe, von dem die Öffentlichkeit nichts erfahren werde – „weil hinter den Kulissen etwas läuft“. Der demokratische Senator Jon Ossoff aus Georgia nannte Cybersicherheit ein ernstes und wachsendes Problem. Der republikanische Senator Pete Ricketts aus Nebraska verwies darauf, dass komplexe technische Systeme auch ohne gezielten Angriff störanfällig seien.

Senator Tim Sheehy aus Montana nannte die kommunale Infrastruktur – Wasser- und Stromversorgung – ein leichtes Ziel. Darauf werde seit Jahrzehnten hingewiesen, ohne dass die Lücken ausreichend geschlossen worden seien; die letzte Woche habe gezeigt, dass es Zeit sei, das ernst zu nehmen. Senator John Hoeven aus North Dakota betonte, die Systeme seien inzwischen durchgängig miteinander verbunden, deshalb müsse ständig an der Sicherheit gearbeitet werden, im Staat wie in der Wirtschaft. Der demokratische Senator John Fetterman aus Pennsylvania forderte, die Aufklärung parteiübergreifend zu führen und zuerst belastbare Informationen zu sammeln: Ob die Ausfälle zusammenhingen oder zufällig seien, wisse derzeit niemand wirklich, weil viel Desinformation im Umlauf sei.

Die Regierung hält die Serie für isolierte Technikfehler. Der Abgeordnete Self stellt die offene Gegenfrage: Läuft im Hintergrund ein Angriff, von dem die Öffentlichkeit nichts erfahren soll?