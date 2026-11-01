Banter-Ban: Britische Wirte haften jetzt für Witze und Blicke ihrer Gäste

Seit dem 30. Oktober 2026 gilt in Großbritannien Abschnitt 21 des Employment Rights Act 2025: Arbeitgeber dürfen nicht zulassen, dass Dritte – Gäste, Kunden, Passanten – ihre Beschäftigten belästigen. Tun sie es dennoch und haben sie nicht „alle zumutbaren Schritte“ dagegen ergriffen, haften sie. Kritiker nennen das den Banter-Ban. Offiziell heißt es so nicht.

Die Pflicht richtet sich an den Arbeitgeber und schützt das Personal. Wer im Pub bedient, soll vor Belästigung durch Gäste besser geschützt werden – über alle Merkmale der Equality Act 2010 hinweg, nicht nur sexuell. Das bestätigt die britische Regierung ebenso wie Acas: Risikobewertung, Schulung, Hausordnung, Kameras, Rausschmiss – was „zumutbar“ ist, entscheidet im Streitfall das Arbeitsgericht. Eine Pflicht, an Tischen mitzuhören und die Polizei zu rufen, steht im Gesetz nicht.

Trotzdem wirkt der Mechanismus wie eine Sprachkontrolle von hinten. Belästigung kann nach der technischen Leitlinie der Equality and Human Rights Commission auch „Banter“, Witze, Gesten und Gesichtsausdrücke umfassen – wenn sie unerwünscht sind und Würde oder Atmosphäre verletzen. Überhörte Gespräche zwischen Gästen sind nach Einschätzung der Free Speech Union genau der Hebel, der Wirte vorsorglich dämpfen lässt.

Lord Toby Young, Generalsekretär der Free Speech Union, sagte zu City AM: Die Union habe gegen die Einführung gekämpft und werde jetzt für die Aufhebung kämpfen. Das sei „ein Affront gegen die Meinungsfreiheit“ und belaste Pubs und andere Gastbetriebe, „während viele von ihnen ums Überleben kämpfen“. Im House of Lords hatte Young den Paragrafen schon als Banter-Ban gebrandmarkt: Arbeitgeber würden ihn so lesen, dass sie Mitarbeiter vor dem Mithören anstößiger Witze und Bemerkungen schützen müssten.

4️⃣ The Banter Ban



The Employment Rights Act 2025 —Angela Rayner’s baby — has extended employer liability to third-party, non-sexual harassment.



That means employers, such as pub landlords, are now responsible for protecting their employees from customers’ private conversations,… — The Free Speech Union (@SpeechUnion) October 21, 2026

Die Union malt die Vorsichtsmaßnahmen aus: Banter-Türsteher im Biergarten, Verhaltenskodex an jeder Wand, EDI-Nachweis vor dem Pint. Das ist Polemik – aber die Anreizlage stimmt. Wer vor dem Tribunal beweisen muss, „alle zumutbaren Schritte“ getan zu haben, tendiert zur Übererfüllung. Schatten-Wirtschaftsministerin Julia Lopez warf Labour laut Daily Mail vor, Bosse zur „Fun Police“ zu machen, die jeden Witz auf der Firmenfeier überwachen.

Companies will be told to act like the "fun police" at work parties as Labour’s controversial 'banter ban' comes into force today. https://t.co/DSF0I0Niqs — Toby Young (@toadmeister) October 30, 2026

Die Regierung weist die Lesart zurück: Das Gesetz treffe keine rechtmäßige freie Rede, und Arbeitgeber könnten das Handeln Dritter ohnehin nicht steuern – sie müssten aber reagieren, um Beschäftigte zu schützen. In der Praxis heißt das: Der Wirt sitzt zwischen Klage und Stammgast. Wer schon beim Online Safety Act gesehen hat, wie britische Plattformen vorauseilend löschen, erkennt das Muster. Und wer sich an das Einreiseverbot gegen Päivi Räsänen erinnert, weiß, wie weit London Meinungsgrenzen inzwischen zieht.

Inkrafttreten und Wortlaut stehen auf legislation.gov.uk. Die Freiheit am Tresen hängt künftig davon ab, wie ängstlich der Wirt sein Tribunal-Risiko einschätzt.