Bergsturz mit 1.455 Toten in Nepal: Kein Beweis für den Klimakollaps

Ein gewaltiger Bergsturz hat in Nepal mehr als 1.400 Menschen getötet – und galt schnell als Beweis für den Klimakollaps. Die Klimaschau des Europäischen Instituts für Klima und Energie (EIKE) widerspricht dem in ihrer Ausgabe 280 vom 15. November 2026. Wir greifen den Beitrag auf.

Am 26. August 2026 um 8:37 Uhr Ortszeit brach am Nordhang des Langtang Lirung im Nationalpark Langtang eine gewaltige Masse aus Fels und Gletschereis ab. Der US Geological Survey registrierte das Ereignis als Erdrutsch mit einer Magnitudenäquivalenz von 5,2. Zunächst war es als Erdbeben der Stärke 4,4 gemeldet worden. Weitere Analysen der langperiodischen Wellen und Satellitenbilder führten zu dem Schluss, dass die Erschütterung von einem Gletscherkollaps und Schuttstrom erzeugt wurde und kein tektonisches Beben stattgefunden hatte. Die Flut aus Geröll, Eis und Wasser bewegte sich den Angaben des USGS zufolge rund 100 Kilometer den Lende Khola und den Trishuli hinab, unter anderem über den Grenzposten Rasuwagadhi.

Zum Stand 4. Oktober 2026 zählte der USGS in Nepal mindestens 1.455 Tote, 9.287 Verletzte und 5.285 Vermisste. Im chinesischen Kreis Gyirong nannte die Zusammenstellung mindestens 43 Tote und 519 Vermisste. Die Klimaschau, deren Video Mitte November erschien, spricht dort noch davon, es werde „mit Tausenden Toten gerechnet“.

Das International Centre for Integrated Mountain Development (ICIMOD) in Kathmandu veröffentlichte am 13. Oktober eine vorläufige Auswertung: Rund 132 Millionen Kubikmeter Fels und Gletschereis lösten sich von der Nordflanke. Das Unglück sei „kein konventioneller Gletschersee-Ausbruch“ gewesen, wie zunächst vermutet. Ein massives Versagen des Untergrunds habe einen Teil des aufliegenden Gletschers mitgerissen und eine Kaskade aus Fels, Eis, Wasser und Sediment ausgelöst. Der Schuttstrom erreichte den Grenzkorridor in etwa sieben Minuten. SMS-Warnungen gingen erst rund 25 bis 30 Minuten nach dem Auftreffen auf den Korridor hinaus. In den 48 Tagen vor dem Abbruch maß der Satellit Sentinel-1 eine Bodenbewegung von bis zu 40 Zentimetern. Einen einzelnen Auslöser hat das Zentrum nicht bestätigt. Als mögliche Faktoren nennt es geologische Schwächen, Schäden des Erdbebens von 2015, auftauenden Permafrost, Gletscherveränderungen und die allmähliche Anlagerung von Schnee und Eis.

Denselben Berg hatte 2015 bereits ein großer Schuttstrom heimgesucht. Nach dem Erdbeben der Magnitude 7,8 stürzten laut einer USGS-Zusammenstellung mehrere Millionen Kubikmeter Eis und Schutt aus rund 5.000 Metern Höhe fast 1.900 Meter in die Tiefe, begruben ein Dorf und töteten mehr als 200 Menschen.

Die Klimaschau hält fest, Eisfelsabgänge dieser Größenordnung seien im Himalaya „nicht unbekannt“, und verweist auf eine Flut im Jahr 1981 im Zhangzangbo-Tal. Dazu liegt eine Analyse von Weicai Wang und Kollegen in der Zeitschrift Geomorphology (Heft April 2018) über den Gletschersee Cirenmaco vor – einen klassischen Seeausbruch, also einen anderen Mechanismus als 2026. Solche Katastrophen gab es, lange bevor Kommentatoren jeden Abbruch zum Klimakollaps erklärten. Das widerlegt nicht, dass sich Eis und Untergrund verändern können. Es widerlegt die Behauptung, der 26. August sei der schlüssige Beweis dafür.

In der Sendung heißt es, es gebe „rationale Erklärungen für den Bergsturz in Nepal, die ohne CO2-Hintergründe auskommen“. Erhitzte Luft spiele „keine Rolle“, entscheidend seien fließendes Schmelzwasser als Schmiermittel, eine steile Geometrie und vorhandene Bruchflächen. Die Klimaschau folgert, der Felssturz sei „vorprogrammiert“ gewesen; Ressourcen sollten nicht für „ausgedachte Medienkatastrophen wie Klimakollaps“ verschwendet werden.

Mehr als 5.000 Menschen galten im Oktober noch als vermisst. Der Hang hatte sich wochenlang bewegt, die Warnung kam zu spät, weil sie auf Regen und Pegel geeicht war, nicht auf einen Bergrutsch. Wer am ersten Tag schon den Klimakollaps verkündet, spart sich die Mühe der Unterscheidung – zwischen einem Seeausbruch, einem Erdbeben und einem Fels-Eis-Sturz, der sich an diesem Berg schon einmal ereignet hat.