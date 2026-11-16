Berlin: AfD wirft GEWOBAG Versagen gegenüber Mietern vor

Der baupolitische Sprecher der AfD-Fraktion im Berliner Abgeordnetenhaus, Jan Streeck, hat sich in einem offenen Brief an den Vorstand der landeseigenen Wohnungsgesellschaft GEWOBAG gewandt. Anlass ist ein Ortstermin in der Siedlung Obstallee in Spandau, den Streeck zusammen mit dem direkt gewählten Abgeordneten Tommy Tabor wahrgenommen hat, sowie weitere Mängelmeldungen aus anderen Bezirken. Streeck fordert schnelle Abhilfe und eine öffentliche Auskunft der Geschäftsleitung.

In dem Brief vom 12. November an die Vorstände Dr. Doris Zoller und Markus Terboven beschreibt Streeck den Zustand der Häuser Obstallee 1–27 und 2–28 in Spandau-Staaken als „katastrophal“. Seit Monaten funktioniere das Heizungssystem nicht ordnungsgemäß. Bei Außentemperaturen von 2 bis 6 Grad sinke die Temperatur in den Wohnräumen auf 13 bis 15 Grad, was für die Bewohner unzumutbar und gesundheitsgefährdend sei. Eine Eingangstür sei seit 2021 defekt, die Klingelanlage funktioniere nicht, die Müllplätze seien verwahrlost, Rattenbefall werde beklagt. Mieterbeschwerden lägen seit Monaten vor. Statt die Mängel unverzüglich zu beheben, sei auf technische Probleme an einem Nachtspeicher- und einem Erdgas-Heizungssystem verwiesen worden. Eine Terminierung der abschließenden Mängelbeseitigung sei nicht erfolgt.

Ein Video der AfD-Hauptstadtfraktion dokumentiert den Ortstermin. Streeck sagt darin, er sei schockiert über das, was den Mietern vor Ort zugemutet werde. Die GEWOBAG sei in der Pflicht, mehr zu tun.

Das sei kein Einzelfall, schreibt er an den Vorstand. In der Seniorenwohnanlage Herthastraße/Hubertusallee in Schmargendorf sei die Wasserversorgung im November und Dezember 2025 ausgefallen; hochbetagte Bewohner hätten Wasser vom Hydranten in die Wohnungen tragen müssen. Im Oktober 2026 hätten sie der GEWOBAG defekte Leitungen, Feuchtigkeit, wiederkehrende Heizungsausfälle und einen Fall geschildert, in dem seit acht Monaten das Warmwasser gefehlt habe. In der Greifswalder Straße 87/88 in Prenzlauer Berg seien im September Störungen der Wasserversorgung und im Oktober ein Ausfall der Heizung im gesamten Haus aufgetreten. In der Kreuzberger Hedemannstraße stehe nach wiederholten Rohrbrüchen Abwasser im Keller; der Gestank habe nach Angaben von Bewohnern bis in die achte Etage gezogen. Die Gesellschaft habe bestätigt, der Keller werde zweimal wöchentlich ausgepumpt. Wann die Ursache beseitigt werde, sei den Mietern nicht bekannt.

In einer Stellungnahme sagt Streeck: „Von linker Seite wird ständig behauptet, bei landeseigenen Wohnungsunternehmen seien Gebäude und Mieter viel besser aufgehoben als bei privaten Vermietern. Die sich häufenden Presseberichte über massive Mängel an Wohnhäusern von DEGEWO, GEWOBAG & Co. zeigen, dass diese Propaganda nichts mit der teilweise erschreckenden Realität zu tun hat.“ Die Gesellschaften verwalteten kommunales Eigentum, das im Prinzip allen Berlinern gehöre. Das begründe eine besondere Verantwortung für Gebäude und Bewohner. „Insbesondere die GEWOBAG wird dieser Verantwortung augenscheinlich oft nicht gerecht.“

Streeck verlangt Auskunft, wann die beschriebenen Mängel behoben werden, was die GEWOBAG unternommen hat, um in der begonnenen Heizperiode Ausfälle durch vorsorgliche Wartung zu verhindern, und wer als Ansprechpartner für Mieter fungiert, die Probleme melden wollen. Für jede der vier Wohnanlagen sollen Bearbeitungsstand, verantwortliche Stelle und der nächste konkrete Termin benannt werden. Wo sich ein Abschlussdatum noch nicht angeben lasse, müssten die Bewohner zumindest erfahren, woran es liege, was veranlasst sei und bis wann die abschließende Fehlerbehebung geplant ist. „So jedenfalls geht es nicht weiter.“