Ein fünf Jahre altes Video bringt die Berliner Linken-Spitzenkandidatin Elif Eralp in Erklärungsnot. Laut „Bild“ stammt es aus einer Online-Diskussion der Linken mit dem Titel „Die Polizei: Kritik und Linke Alternativen“. Mit dabei war auch Martha Kleedörfer, heute stellvertretende Vorsitzende der Linksfraktion im Abgeordnetenhaus.

Eralp sagt darin den Berichten zufolge, die Berliner Polizei habe sich zu einem „massiven Sicherheitsrisiko“ entwickelt, für People of Color, schwarze Menschen und linke Aktivisten. Eine rassismusfreie Polizei sei eine „Illusion“. Sie sprach sich für eine „Demilitarisierung“ mit einem Verbot von Pfefferspray, Tränengas und Würgegriffen aus. Auf die Forderung nach mehr Polizei soll sie mit „einstampfen“ reagiert haben. Ein Fraktionssprecher erklärte gegenüber „Bild“, Eralp erinnere sich nicht an den Chat, und verwies auf die damalige Debatte nach dem Tod von George Floyd.

Brisant ist der Zeitpunkt. Die Linke wurde bei der Wahl am 20. September mit 25,7 Prozent stärkste Kraft und verhandelt mit Grünen und SPD über eine Koalition. Eralp will im Januar Regierende Bürgermeisterin werden.

Die AfD-Fraktionsvorsitzende Kristin Brinker nennt Eralp in einer Pressemitteilung eine „Polizeihasserin“. Eralp habe „lediglich Kreide gefressen“ und denke „kein Stück anders als die Kleedörfers, Emdes und Koçaks ihrer Partei“. Wer darüber nachdenke, „in der Stadt mit den meisten Straftaten pro Einwohner in Deutschland die Polizei zu schwächen, zu entwaffnen oder gar ‚einzustampfen‘“, sei als Regierungsmitglied ungeeignet. Grüne und SPD müssten die Koalitionsverhandlungen „umgehend beenden“.

Auch die Gewerkschaft der Polizei zeigte sich entsetzt. Berlins GdP-Chef Stephan Weh sprach von einem „sehr grenzwertigen Demokratieverständnis“ der möglichen Regierungschefin.

Grüne und SPD müssen nun erklären, ob sie die Hauptstadt einer Frau anvertrauen wollen, die ihre eigene Polizei für ein Sicherheitsrisiko hielt. Vergessen haben es die Beamten jedenfalls nicht.