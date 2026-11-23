Spenden, aber richtig! Dort, wo die Gefahr am größten ist, müssen heute Maßnahmen ergriffen werden, die 2015 noch vollkommen undenkbar waren. Beton ist langlebig, langlebiger als manches politische Konzept. Firmen, Parteien und Verbände sollten die notwendigen DIN-gerechten bunten Betonpoller für Weihnachtsmärkte und öffentliche Plätze spenden, gegen Spendenquittung.

Mehr bunte Vielfalt in Beton gegossen

Überall im Land werben Unternehmen und Parteien für Buntheit und Vielfalt. Jetzt könnten sie ihren schönen Worten Taten folgen lassen. Mit einer Spende für Betonpoller, die Menschen vor Fahrzeuganschlägen schützen. Die Blöcke werden in den Regenbogenfarben der Spender gestrichen und erhalten natürlich auch eine Plakette: „Für eine bunte Gesellschaft. Gespendet von Autohaus Schulze.“ Endlich einmal Werbung, die auch etwas aushält.

Kleine Stadt, kleiner Poller?

Für kleinere Städte kleinere Betonblöcke, für Großstädte schwere Lkw-Sperren. Welche Stadt weniger gefährdet ist, weiß natürlich niemand. Vielleicht sollte man die möglichen „Ein-Mann-Attentäter“ vorher um Auskunft bitten.

Ein Blick in die Beton-Preisliste 2026 zeigt, was bereits erhältlich ist:

Betonpoller zur Auswahl:

600 kg, 40 × 80 × 80 cm: 103 Euro

1.200 kg, 80 × 80 × 80 cm: 142 Euro

2.400 kg, 160 × 80 × 80 cm: 217 Euro

6.000 kg als Kombination: 576 Euro

Alle Preise ab Werk, zuzüglich Mehrwertsteuer, Transport und Aufstellung. Mit Befestigungshaken aus deutschen Qualitätsstahl zum bequemen Versetzen per Elektro-Kran. Sonderlackierung in Biofarben und Spenderplakette in Messing auf Wunsch. Für echte Lkw-Sperren braucht es allerdings geprüfte deutsche Systeme, Importe aus Drittländern scheiden aus. Qualitätspoller werden mit schweren Fahrzeugen bei 50 oder 80 km/h getestet. Gewicht allein garantiert aber noch keinen Schutz. Bretterbuden auf Weihnachtsmärkten verhalten sich so stabil wie Pappe.

Ratsam wären zudem gelbe städtische Schilder wie „Messerverbotszone“, nur etwas größer und mehrsprachig. „Fahrzeugterrorverbotszone“.

Kugelschreiber gegen Beton tauschen

Auch die Orts- und Kreisverbände der Parteien könnten endlich ein Zeichen setzen. Statt Spendengelder für Kugelschreiber, Lineale, Luftballons und Plastikbecher auszugeben, könnten sie Schutzpoller finanzieren. Natürlich in den jeweiligen Parteifarben. Ein roter Poller von der SPD, ein schwarzer von der CDU, ein grüner von den Grünen. So erkennt jeder Bürger sofort, wer sich für seine Sicherheit einsetzt. Buntheit und Vielfalt, diesmal sogar mit Gewicht.

Spenden statt Sonntagsreden

Dresden investierte 2025 rund 1,7 Millionen Euro in zusätzliche Zufahrtssperren. Aber kleinere Weihnachtsmärkte können sich solche Sicherheitsmaßnahmen kaum leisten. Die Kommunen melden ihren Bedarf an, Firmen und Parteien finanzieren geeignete Schutzblöcke. Die Stadt sorgt für die fachgerechte Auswahl und Aufstellung. Und die Presse macht entsprechende Aufrufe, ohne Inseratskosten zu verlangen.

Früher spendeten sozial eingestellte Unternehmen Parkbänke, auf denen Bürger ausruhen konnten. Heute könnten sie Betonpoller spenden, damit die Bürger überhaupt noch unbeschwert über den Weihnachtsmarkt schlendern können.

Ein sichtbares Zeichen für Vielfalt. Und endlich eines, das auch einem Betonkopf standhalten soll.