Die Schweiz gilt als Musterland der direkten Demokratie. Mit den „Bilateralen III“ könnte ausgerechnet dieses System unter erheblichen Druck geraten. Das neue Vertragspaket mit der EU verpflichtet die Eidgenossenschaft in mehreren Bereichen zur dynamischen Übernahme künftigen EU-Rechts. Ablehnen darf sie weiterhin – doch Brüssel könnte darauf mit sogenannten Ausgleichsmaßnahmen reagieren.

Das Paket umfasst Personenfreizügigkeit, Land- und Luftverkehr, Stromversorgung, Gesundheit, Lebensmittelsicherheit, Forschung und Bildung sowie den Zugang zum EU-Binnenmarkt. Der Ständerat hat sich grundsätzlich dafür ausgesprochen. Nun berät der Nationalrat in seiner Wintersession vom 30. November bis 18. Dezember darüber.

Der Streit dreht sich nicht nur um einzelne Vorschriften, sondern um die Frage, wer in der Schweiz künftig das Recht setzt. Neue EU-Regeln müssten in den erfassten Bereichen grundsätzlich übernommen werden. Sagt die Schweiz Nein, bleiben mögliche Gegenmaßnahmen der EU. Ein vom Bundesrat bestelltes Gutachten des Völkerrechtsprofessors Andreas R. Ziegler hält fest, dass solche Maßnahmen Sanktionscharakter haben und das Verhalten der anderen Vertragspartei verändern können.

Hinzu kommt die Rolle des Europäischen Gerichtshofs. Geht es in einem Streit um die Auslegung von EU-Recht, kann das Schiedsgericht den EuGH einschalten. Dessen Auslegung ist anschließend verbindlich. Formal entscheidet zwar das Schiedsgericht. Beim entscheidenden Inhalt des EU-Rechts gibt jedoch das Gericht der Europäischen Union die Richtung vor.

Ständerat Beat Rieder sieht darin keine gewöhnliche Wirtschaftsvorlage, sondern eine Souveränitätsfrage. Sein Einwand ist schlicht: „Würde ich jemals einen Vertrag unterzeichnen, dessen künftigen Vertragsinhalt ich nicht kenne und den ich nicht mitentscheiden kann?“ Seine Antwort: nie.

Auch finanziell ist das Paket schwergewichtig. Nach der Botschaft des Bundesrates sollen die zusätzlichen jährlichen Ausgaben bei vollständiger Umsetzung bis 2035 auf rund 1,4 Milliarden Franken steigen. Allein der vertraglich festgeschriebene Kohäsionsbeitrag soll ab 2030 jährlich 350 Millionen Franken betragen. Bisher zahlt die Schweiz durchschnittlich rund 130 Millionen Franken pro Jahr auf freiwilliger und befristeter Grundlage.

Der Ständerat sprach sich mit 23 zu 17 Stimmen für das doppelte Mehr aus. Damit müssten nicht nur die Mehrheit der Abstimmenden, sondern auch die Mehrheit der Kantone zustimmen. Ob der Nationalrat daran festhält, ist offen. F-News berichtete bereits über den Versuch des Bundesrates, ein obligatorisches Referendum zu vermeiden, und über die Forderung, die EU-Verträge Volk und Ständen vorzulegen.

Kritiker sprechen von einem Unterwerfungsvertrag und einem schleichenden EU-Beitritt. Diese Zuspitzung ist politisch, doch der Kern lässt sich nicht wegreden: Die Schweiz könnte künftig vor der Wahl stehen, neues EU-Recht zu übernehmen oder wirtschaftliche Nachteile zu riskieren. Ein Nein bliebe erlaubt – aber möglicherweise teuer.

Der Schweizer Unternehmer und „Schweizerzeit“-Chefredakteur Anian Liebrand warnt in einer sechsminütigen Stellungnahme vor einer Aushöhlung der direkten Demokratie und ruft dazu auf, die Nationalräte vor der Entscheidung zu kontaktieren.

Quelle: Kla.TV, Sendung 43420 zum Vertragspaket „Bilaterale III“.