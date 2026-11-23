Es ist so grotesk, dass selbst WDR und NDR ausführlich darüber berichten: Afghanen, die in Deutschland Schutz vor Krieg, Terror und den Taliban suchten, arbeiten inzwischen im von den Taliban kontrollierten Generalkonsulat in Bonn. Nach den Recherchen des WDR handelt es sich um gut ein Dutzend neue Mitarbeiter.

Die Bundesregierung hatte 2025 zwei von den Taliban entsandten Konsularbeamten die Einreise gestattet. Offiziell sollten sie lediglich Papiere ausstellen, damit Afghanen abgeschoben werden können. Tatsächlich brachten sie laut WDR offenbar den Auftrag aus Kabul mit, die afghanischen Vertretungen in Deutschland unter ihre Kontrolle zu bringen.

Der bisherige Generalkonsul Hamid Kabiri und seine rund 20 Mitarbeiter legten aus Protest ihre Ämter nieder. Kurz darauf übernahm das Taliban-Mitglied Said Hashimi faktisch die Leitung in Bonn. Deutschland erkennt ihn bis heute nicht als Generalkonsul an. Das hinderte ihn jedoch nicht daran, die Mission zu führen, Pässe ausstellen zu lassen und eigenes Personal anzuwerben.

Besonders brisant sind die Arbeitsverträge, die WDR und NDR vorliegen. Sie tragen das Wappen des „Islamischen Emirats Afghanistan“, wie die Taliban ihren Staat nennen. Die neuen Mitarbeiter mussten darin ihren „uneingeschränkten Gehorsam gegenüber den Befehlen der Kommandeure“ erklären. Wer angeblich vor den Taliban fliehen musste und sich in Deutschland ihrem Kommando unterstellt, muss sich Fragen zu seinem Schutzgrund gefallen lassen.

Das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge bestätigt, dass eine solche Tätigkeit zur Überprüfung des Schutzstatus führen kann. Automatisch geschieht das nicht; jeder Fall muss einzeln geprüft werden. Das Amt wird jedoch erst aktiv, wenn ihm Personen und Sachverhalte bekannt werden. Nach der öffentlichen Recherche kann sich nun keine Behörde mehr darauf berufen, von nichts gewusst zu haben.

Genau das behauptet das Auswärtige Amt bislang weitgehend. Lokale Mitarbeiter eines Konsulats müssen dort gemeldet werden. Seit der Übernahme durch die Taliban sei aber nur ein einziger neuer Beschäftigter angezeigt worden. Von den übrigen Mitarbeitern weiß das Ministerium nach eigener Darstellung offiziell nichts. Ob für sie Steuern und Sozialabgaben abgeführt werden, ist ebenfalls ungeklärt.

Die Bundesregierung hat den Taliban damit eine Tür geöffnet, angeblich um Abschiebungen zu erleichtern. Der Preis ist eine schleichende Aufwertung des Regimes mitten in Deutschland. F-NEWS berichtete bereits, dass die groß angekündigte Abschiebeoffensive zunächst ganze 13 Afghanen nach Kabul brachte. Für dieses dürftige Ergebnis konnten die Taliban ihre Leute in afghanische Auslandsvertretungen in Deutschland setzen und ihre Kontrolle über Passangelegenheiten ausbauen.

Für Gegner des Regimes ist das nicht nur ein diplomatischer Skandal. Wer einen afghanischen Pass oder andere Dokumente benötigt, muss persönliche Daten einer Vertretung anvertrauen, die faktisch von den Taliban geführt wird. Der frühere Konsul Kabiri warnt zudem, das Gebäude werde für politische Treffen genutzt und könne sich zu einem Anziehungspunkt für Radikale entwickeln.

Die afghanische Menschenrechtlerin Zarmina Paryani, die nach eigenen Angaben von den Taliban festgenommen und gefoltert wurde, sieht darin eine Verharmlosung ihrer Verbrechen. Schon zum fünften Jahrestag der Machtübernahme warnte F-NEWS vor der politischen Normalisierung der Taliban-Herrschaft. In Bonn ist diese Normalisierung längst keine abstrakte Gefahr mehr: Schutzsuchende schwören den Taliban Gehorsam, während das Auswärtige Amt offiziell nur einen neuen Mitarbeiter kennt.