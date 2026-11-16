Bundeswehr: Immer mehr Soldaten psychisch krank

Die Zahl der Soldaten, die sich mit einer posttraumatischen Belastungsstörung in Einrichtungen der Bundeswehr vorgestellt haben, ist 2025 um etwa 50 Prozent gestiegen. Der Beauftragte des Verteidigungsministeriums für einsatzbedingte posttraumatische Belastungsstörungen und Einsatztraumatisierte, Oberstarzt Peter Zimmermann, nannte Mitte November 2026 die Ergebnisse der jährlichen Erhebung: 279 Fälle gegenüber 186 im Jahr 2024.

Bei anderen einsatzbedingten psychischen Erkrankungen stiegen die Meldungen nach Zimmermanns Angaben um rund 40 Prozent, von 112 auf 159. Insgesamt wuchs die Zahl der Betroffenen von 298 auf 438. Erfasst wurden Soldaten, die sich in Bundeswehrkrankenhäusern und Facharztzentren vorgestellt haben – nicht die gesamte unsichtbare Belastung in der Truppe.

Zimmermann hält eine vereinfachte statistische Erfassung für eine mögliche Teilerklärung. Wesentlicher seien aus seiner Sicht aktuelle „Trigger“: Bilder aus dem Iran- und dem Ukraine-Krieg verstärkten bei Betroffenen die Symptome und führten dazu, dass sie sich in Behandlung begäben. Die meisten der nun erfassten Soldaten waren demnach in Afghanistan, im Kosovo oder in Mali im Einsatz. Ein weiterer Grund sei intensivere Aufklärungsarbeit. Zwischen dem auslösenden Ereignis und der Behandlung vergingen im Schnitt vier bis fünf Jahre. Das sei deutlich zu lang. Viele Betroffene fürchteten weiterhin, nicht mehr ernst genommen zu werden, keine Karriere mehr machen zu können „oder als Weichei zu gelten“.

Die Verzögerung ist kein neues Muster. Im Jahresbericht 2022 der damaligen Wehrbeauftragten hieß es, 305 Soldaten hätten sich in jenem Jahr erstmalig wegen einer einsatzbedingten psychischen Erkrankung in einer psychiatrischen Abteilung oder Fachuntersuchungsstelle des Sanitätsdienstes behandeln lassen, 197 davon wegen einer PTBS. Bei 159 der Neuerkrankten stand die Störung im Zusammenhang mit dem bereits beendeten ISAF-Einsatz in Afghanistan. Die Betroffenen kämen „immer noch mit erheblicher zeitlicher Verzögerung“ in der Versorgung an. Die Erhebung von 2022 zählte ausdrücklich erstmalige Behandlungen; die neuen Ministeriumszahlen beschreiben Vorstellungen in den Kliniken und Zentren. Einen glatten Langzeitvergleich erlaubt das nicht. Der Sprung von 2024 auf 2025 stammt jedoch aus derselben aktuellen Erhebung.

Der Jahresbericht 2025 des Wehrbeauftragten Henning Otte, im März 2026 vorgelegt, enthält diese Fallzahlen noch nicht. Er beschreibt dafür die Lage der Versorgung: Verfahren zur Anerkennung einer Wehrdienstbeschädigung dauern im Durchschnitt ein bis eineinhalb Jahre, mitunter zwei Jahre und länger. Das sei für Betroffene „sehr hart“, zumal davon in manchen Fällen eine Weiterverwendung nach dem Einsatz-Weiterverwendungsgesetz abhängt. Eine digitale Gesundheitsakte fehlt weiterhin. Otte schreibt, das führe zu Fehlern in der Personalbearbeitung und „erheblicher Frustration der Soldaten“; in einem Fall sei die Akte ein loser Zettelhaufen in einem Briefumschlag gewesen. Das Ministerium plant die „Anfangsbefähigung“ erst bis Ende 2027. Ein Fachberatungsseminar für Einsatzgeschädigte und Angehörige, das 2025 noch in vier Durchgängen stattfand, sollte 2026 unter neuer Zuständigkeit weiterlaufen. Das erste geplante Seminar fiel aus.

Bei den vollendeten Suiziden verzeichnete der Wehrbeauftragte 2025 keinen Anstieg: 17 Selbsttötungen nach 18 im Jahr 2024. Die Versuche stiegen von 44 auf 57. Die Ursachen lagen den Angaben zufolge meist im persönlichen Bereich; PTBS und Einsatzschädigungen seien jedoch „weiterhin Gründe für Suizide in der Bundeswehr“.

Ende 2025 zählte die Truppe 184.194 aktive Soldaten. Bis Mitte der 2030er-Jahre soll sie auf 260.000 wachsen. Die Schäden der alten Einsätze erreichen die Kliniken oft erst nach Jahren, und selbst das für 2026 vorgesehene erste Seminar für die Betroffenen und ihre Familien fand nicht statt. Eine Armee, deren Soldaten schon nach vergangenen Auslandseinsätzen jahrelang auf Hilfe warten, soll nun „kriegstüchtig“ werden. Wie diese Truppe im Ernstfall unser Land verteidigen soll, darauf bleibt die Politik die Antwort schuldig.