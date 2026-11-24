Dänemarks Oberstes Gericht hat die Kündigung von 91 Mietverhältnissen im Wohngebiet Nøjsomhed in Helsingør bestätigt. Die Räumungen verstießen weder unmittelbar noch mittelbar gegen das Verbot ethnischer Diskriminierung, entschieden die Richter am Montag. Damit erhält die dänische Politik gegen Parallelgesellschaften juristischen Rückenwind.

Das seit 2018 geltende und damals offen als „Ghetto-Gesetz“ bezeichnete Regelwerk erfasst große Sozialwohnungsviertel mit schweren Problemen bei Arbeit, Bildung, Einkommen oder Kriminalität. Als „Parallelgesellschaft“ gilt ein solches Gebiet zusätzlich, wenn mehr als 50 Prozent der Bewohner Einwanderer oder Nachkommen von Einwanderern aus nichtwestlichen Staaten sind. In sogenannten Transformationsgebieten muss der Anteil öffentlicher Familienwohnungen bis 2030 auf 40 Prozent sinken. Dafür dürfen Wohnungen verkauft, umgewandelt oder abgerissen und Bewohner umgesiedelt werden.

Im konkreten Fall hatte die Wohnungsbaugesellschaft Boliggården sieben Wohnblöcke für einen Umbau vorgesehen. Reuters zufolge wurden 91 Mietverträge beendet, die Betroffenen sollten anderweitig untergebracht werden. Sieben Familien klagten dagegen. Der Supreme Court wertete das gesetzliche Kriterium „Einwanderer und Nachkommen aus nichtwestlichen Ländern“ als neutral und nicht als Bestimmung einer bestimmten ethnischen Gruppe. Einen konkreten Nachteil einzelner Volksgruppen sah das Gericht ebenfalls nicht als bewiesen an.

Das Urteil ist trotzdem kein Freibrief für jede Räumung nach Herkunft. Der Europäische Gerichtshof hatte Ende 2025 festgestellt, dass die dänischen Regeln je nach Anwendung eine direkte oder indirekte Diskriminierung darstellen können. Entscheiden müssten darüber die nationalen Gerichte. Genau diesen Spielraum hat Dänemarks höchstes Gericht nun weit ausgenutzt. Die Räumung in Nøjsomhed ist rechtmäßig; andere Verfahren können anders ausgehen.

Politisch ist das Modell bemerkenswert. Das Gesetz entstand unter einer bürgerlichen Regierung, wurde aber von den dänischen Sozialdemokraten mitgetragen und unter Ministerpräsidentin Mette Frederiksen fortgeführt. Die linke Mitte erklärt nicht jede Begrenzung zur Menschenfeindlichkeit, sondern behandelt Parallelgesellschaften als Problem für Sicherheit, Zusammenhalt und Integration.

So mutig war die deutsche SPD zuletzt am 23. November 1973. Damals verhängte die sozialliberale Bundesregierung unter Willy Brandt infolge von Ölkrise, Rezessionsgefahr und wachsendem Druck auf den Arbeitsmarkt einen Anwerbestopp für Arbeitskräfte aus Nicht-EG-Staaten. Er beendete die staatlich organisierte Gastarbeiteranwerbung, stoppte die Zuwanderung aber keineswegs vollständig. Familiennachzug und dauerhafte Niederlassung nahmen anschließend weiter zu.

Heute steht die Sozialdemokratie für den entgegengesetzten Kurs. Die 2024 vom SPD-geführten Innenministerium vorangetriebene Reform verkürzte die reguläre Wartezeit für die Einbürgerung von acht auf fünf Jahre und machte die doppelte Staatsangehörigkeit zum Regelfall. Die Einbürgerung nach drei Jahren wurde 2025 zwar wieder gestrichen. Die Passmaschine läuft dennoch weiter: 2025 erhielten 332.524 Menschen die deutsche Staatsangehörigkeit. Wer eingebürgert ist, verschwindet zudem aus vielen Ausländerstatistiken, nicht aber automatisch aus einer Parallelgesellschaft.

Wäre Dänemark also ein Vorbild für eine AfD-geführte Bundesregierung? Politisch durchaus. Im Bundestagswahlprogramm 2025 fordert die Partei, die Zuweisung von Asylbewerbern in angespannte Wohnungsmärkte und bestehende Brennpunktquartiere zu begrenzen. Einbürgerungen sollen frühestens nach zehn Jahren möglich sein, Mehrstaatigkeit wieder zur Ausnahme werden. Das passt zur Stoßrichtung des dänischen Modells: Zuwanderung nicht nur an der Grenze zählen, sondern ihre Folgen in Stadtvierteln aktiv begrenzen.

Eine deutsche Kopie ließe sich allerdings nicht einfach per Kanzlerwort einführen. Mietrecht, Eigentumsschutz, Artikel 3 des Grundgesetzes, das Allgemeine Gleichbehandlungsgesetz und das EU-Diskriminierungsrecht setzen enge Grenzen. Eine Quote allein nach Pass oder Abstammung wäre juristisch hoch angreifbar. Erfolgversprechender wäre eine Regelung, die Sozialwohnungen, Kriminalität, Erwerbslosigkeit, Schulbildung und Sprachkenntnisse verbindet und Zuweisungen in bereits überlastete Viertel stoppt. Auch Singapur arbeitet seit Jahrzehnten mit Wohnquoten gegen ethnische Parallelwelten, allerdings mit weit autoritäreren Mitteln.

Die AfD müsste dafür nicht Menschen nach ihrer Herkunft aus privaten Wohnungen vertreiben. Sie könnte die Belegung staatlich geförderter Wohnungen neu ordnen, weitere Konzentration verhindern, problematische Blöcke umbauen und Einbürgerungen wieder an lange, nachweisbare Integration binden. Dänemark zeigt vor allem eines: Wer Parallelgesellschaften auflösen will, muss bereit sein, mehr zu tun, als neue Namen für alte Ghettos zu erfinden.