Wir wählen, stimmen ab und bekommen anschließend erklärt, das Volk habe entschieden. Der Kieler Psychologe Rainer Mausfeld hält diese Demokratie für eine Fassade. Die Bürger sehen eine Herrschaft des Volkes, weil Wahlen, Parlamente und Abstimmungen noch existieren. Die Macht dahinter funktioniere längst anders.

Der Schweizer Publizist Nico Stino greift Mausfelds Analyse auf der unabhängigen Plattform Swissvox in seinem Beitrag „Demokratie als kollektive Halluzination?“ auf. Der Begriff sei über Jahrhunderte umgedeutet worden. Ursprünglich sollte Demokratie die Macht der Eliten radikal begrenzen. In den modernen Republiken wählt das Volk zwar seine Vertreter, regiert aber nicht selbst.

Mausfeld beschreibt Repräsentation als Filter. Wirtschaftliche Macht werde über Lobbyisten, Stiftungen, Denkfabriken und millionenschwere Kampagnen in politischen Einfluss übersetzt. Das geschehe legal, geräuschlos und unter dem alten Etikett der Demokratie. Der Bürger darf Kreuze setzen, während die wesentlichen Spielregeln längst außerhalb der Wahlkabine geschrieben werden.

Moderne Herrschaft brauche nicht ständig offene Unterdrückung. Empörung werde gelenkt, Angst dosiert und Aufmerksamkeit auf Nebenschauplätze gezogen. Die Herde soll den Zaun für den Horizont halten. Wer die Manipulation nicht bemerkt, erlebt sie als eigene Entscheidung. Mausfeld nennt das Demokratierhetorik: Das Wort bleibt, während sein Inhalt ausgehöhlt wird.

Selbst die Schweiz entkommt der Kritik nicht. Sie gilt mit ihren Volksabstimmungen und Landsgemeinden als Muster direkter Demokratie. Doch regiert wird auch dort überwiegend repräsentativ. Abstimmungskampagnen verschlingen Millionen, im Bundeshaus sitzen Interessenvertreter, und Volksentscheide werden mitunter so lange „umgesetzt“, bis kaum noch etwas von ihnen übrig bleibt. F-NEWS berichtete bereits über den Streit, ob die Schweizer über neue EU-Verträge zwingend abstimmen dürfen.

Christian Oesch, Vorsitzender des Vereins WIR, hat daraus seine Konsequenz gezogen. Nach jahrelangem politischen Engagement will er nicht mehr abstimmen. In einer reinen Mehrheitsdemokratie könnten 51 Prozent über die übrigen 49 Prozent bestimmen. Oesch kritisiert, dass eine Mehrheit von 51 Prozent Entscheidungen gegen die übrigen 49 Prozent durchsetzen kann. Der Schutz der Minderheit hänge damit davon ab, dass die jeweilige Mehrheit ihre Rechte respektiert. Oesch hält das System für zutiefst korrupt und setzt seine Zeit lieber für Aufklärung, Selbstversorgung, Eigenverantwortung und Unabhängigkeit von Bund, Kanton und Gemeinde ein. Mausfeld zieht den entgegengesetzten Schluss. Er fordert keinen Rückzug, sondern die Rückeroberung der ursprünglichen Demokratie: gleiche Mitsprache und wirksame Kontrolle der Mächtigen.

Beide Wege beginnen mit derselben Erkenntnis: Eine Wahlurne allein macht noch keine Demokratie. Wer über Geld, Medien, Verwaltung und politische Zugänge verfügt, kann Entscheidungen lange vor dem Wahltag prägen. Passend dazu fragte ein früherer F-NEWS-Gastbeitrag, ob Rechtsstaat und Demokratie nur noch Fiktionen als Fundament seien.

Die entscheidende Frage lautet deshalb nicht, ob gewählt wird. Sie lautet, wie viel Macht der Bürger zwischen zwei Wahlen tatsächlich besitzt. Bleibt davon nur das Gefühl der Mitsprache, ist Demokratie keine Volksherrschaft mehr, sondern eine kollektive Halluzination.