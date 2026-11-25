Am Saarbrücker Helmholtz-Zentrum für Informationssicherheit (CISPA) hat eine Sonderprüfung gravierende Mängel festgestellt. Der Bund hat dafür bislang rund 1,7 Millionen Euro ausgegeben. Die politische Frage reicht weiter: Was haben Bund und Saarland getan, als sie erstmals von den Risiken erfuhren? (1)

Im Sommer 2024 verlangten der Aufsichtsrat und die Gesellschafter des CISPA eine Strategie zur Forschungssicherheit. Im Herbst 2025 warnten die Sicherheitsbehörden erneut. Erst im Juni 2026 legte die Geschäftsführung dem Ministerium zufolge die geforderte Strategie vor. Dazwischen lagen fast zwei Jahre. Was die Aufsicht in dieser Zeit konkret unternahm, um auf die Warnungen zu reagieren und die Umsetzung ihrer Forderung zu kontrollieren, bleibt öffentlich weitgehend ungeklärt. (2)

Wer brachte die Aufklärung ins Rollen?

Den öffentlichen Anstoß gaben die Handelsblatt-Journalisten Daniel Delhaes und Dietmar Neuerer. Sie berichteten im Juni 2026 über Kooperationen des CISPA mit chinesischen Einrichtungen, darunter Hochschulen aus dem militärischen Umfeld. Damit stand die Frage im Raum, ob über solche Kooperationen sicherheitsrelevantes Wissen nach China gelangen konnte. Nach den Medienberichten beauftragten Bund und Saarland als Gesellschafter die Wirtschaftsprüfungsgesellschaft KPMG mit einer Sonderprüfung. Laut Handelsblatt waren Sicherheitsprobleme am Institut bereits seit mindestens 2023 Thema. Im September berichtete Bundesforschungsministerin Dorothee Bär im Forschungsausschuss des Bundestags über die ersten Ergebnisse. Die Prüfer hatten gravierende Mängel bei der Forschungssicherheit und der Exportkontrolle festgestellt. Sicherheitsrelevantes Wissen hätte abfließen können. Ob das tatsächlich geschah, ließ sich weder bestätigen, noch ausschließen. Einen Tag nach der Vorstellung der Ergebnisse gaben die Gesellschafter die einvernehmliche Trennung vom Gründungsdirektor Michael Backes bekannt. (3)

Der politische Skandal liegt bei der Aufsicht

Bund und Saarland finanzieren das Zentrum im Verhältnis 90 zu 10. Als Gesellschafter hatten sie spätestens im Sommer 2024 Anlass, eine Sicherheitsstrategie einzufordern. Damit war auch die Frage fällig, bis wann sie vorliegen sollte und wer ihre Umsetzung kontrolliert. Als die Sicherheitsbehörden im Herbst 2025 erneut warnten, hätte die Aufsicht erklären können müssen, was seit der ersten Aufforderung geschehen war und welche Maßnahmen bereits griffen. Ob sie das konnte, ist bis heute offen. Hinzu kommt ein Widerspruch, auf den die Grünen hinweisen. Noch im Frühjahr 2026 soll der Bund dem CISPA zusätzliches Geld in Aussicht gestellt haben, ohne es an Auflagen zur Forschungssicherheit zu knüpfen. Zu diesem Zeitpunkt lag die seit 2024 geforderte Strategie nach Angaben des Ministeriums noch immer nicht vor. Wenn sich diese Darstellung bestätigt, muss der Bund erklären, warum er zusätzlichen finanziellen Spielraum in Aussicht stellte, obwohl eine zentrale Forderung seiner eigenen Aufsicht noch offen war. (4)

Wie Hochschulen und Institute sensible Forschung schützen können

Der Schutz hochsensibler Forschung beginnt vor dem ersten Experiment. Hochschulen und Forschungsinstitute sollten für jedes sensible Projekt festlegen, welche Daten, Programme und Prototypen besonders geschützt werden müssen und wer für diesen Schutz verantwortlich ist. Zugriff auf Labore und IT-Systeme sollte nur erhalten, wer ihn für seine konkrete Aufgabe braucht. Zugriffe auf besonders sensible Daten sollten nachvollziehbar sein, und Berechtigungen müssen bei einem Projektwechsel oder beim Ausscheiden zeitnah entzogen werden. Vor einer Kooperation sollten die Einrichtungen prüfen, wer das Vorhaben finanziert, wer Zugriff auf Ergebnisse erhält und wie diese weiterverwendet werden dürfen. Auch vor der Weitergabe von Daten oder der Veröffentlichung besonders sensibler Ergebnisse braucht es eine Prüfung, ob Vorgaben zur Exportkontrolle greifen oder Details zunächst zurückgehalten werden müssen. Maßgeblich sind dabei die Risiken des Projekts und die konkreten institutionellen Verbindungen der Partner. Ob die Schutzmaßnahmen im Alltag greifen und Sicherheitsvorfälle unverzüglich gemeldet werden, muss die Institutsleitung regelmäßig überprüfen. Der Aufsichtsrat sollte sich die Ergebnisse dieser Kontrollen vorlegen lassen.

Geheimschutz entbindet nicht von Rechenschaft

Der rund 400 Seiten umfassende Prüfbericht ist geheim eingestuft. Bei einem großen Teil der Antworten auf die Fragen der Grünen beruft sich die Bundesregierung auf das Staatswohl. Technische Details über Sicherheitslücken können schutzbedürftig sein. Die Öffentlichkeit kann dennoch erwarten, dass Bund und Land so konkret wie möglich Auskunft über ihr eigenes Handeln geben. Dazu gehören die Zeitpunkte der Warnungen, die gesetzten Fristen und die Entscheidungen, die darauf folgten. Die 1,7 Millionen Euro sind das bisherige Honorar für die Sonderprüfung. Der politische Maßstab ist, ob Bund und Saarland nachvollziehbar darlegen können, wie sie ihre Aufsicht ausgeübt haben.

Wer 2024 eine Sicherheitsstrategie fordert und sie erst 2026 erhält, muss erklären, was er in der Zwischenzeit zum Schutz der Forschung getan hat!