Sonntags Pressefreiheit, werktags Druckstopp? Die Mainzer Jusos wollten, dass Nius sofort nicht mehr gedruckt wird. Ich jedoch entscheide selbst, was ich lesen möchte. Genau dieses Zutrauen in die Bürger gehört zur Demokratie!

Es ist mehr als empörend, was sich gerade in Mainz abgespielt hat. Eine neue Wochenzeitung erscheint. Wer ihre Artikel für falsch, verzerrt oder anstößig hält, kann sie öffentlich auseinandernehmen. Doch binnen weniger Tage ging es in Mainz um etwas ganz anderes. Die Jusos verlangten von der Druckerei, die Zeitung sofort nicht mehr zu drucken. Auch die Gewerkschaft ver.di forderte das Ende der Zusammenarbeit. Am 26. November gab die Verlagsgruppe VRM bekannt, dass sie den Druckauftrag für Nius spätestens zum 31. März 2027 beendet. Die erste Ausgabe war da gerade fünf Tage alt.

Zwei Tage, in denen ein Grundsatz unter die Räder kam

Am 24. November hatte die VRM ihren Auftrag noch mit einem einfachen Grundsatz verteidigt. Wer eine Zeitung druckt, übernimmt damit keine Verantwortung für ihre redaktionelle Linie. Die liege beim Herausgeber. Für die Annahme von Druckaufträgen, so die VRM, gelte derselbe rechtliche Maßstab, unabhängig von der politischen Ausrichtung. Zwei Tage später kündigte die Geschäftsführung das Ende des Auftrags an. Die öffentliche Debatte habe das Vertrauen in die eigenen Medienmarken belastet. Die VRM verwies auf Einwände von Beschäftigten, Lesern, Kunden und Geschäftspartnern. Welcher Protest den Ausschlag gab, geht aus der Erklärung nicht hervor.

Die Mainzer SPD hatte in ihrer eigenen Erklärung keinen sofortigen Druckstopp verlangt. Ihre Vorsitzenden gingen strategisch anders vor. Sie fragten, ob die Annahme des Auftrags als politisches Statement zu verstehen sei, und warnten vor Folgen für die Glaubwürdigkeit der Regionalzeitungen des Verlags. Genau diese Position ist mehr als bedenklich. Wer einen Druckauftrag zum politischen Bekenntnis erklärt, macht die Druckerei für die Ansichten ihrer Kunden verantwortlich. Wie soll eine Druckerei unter dieser Voraussetzung künftig entscheiden, wessen Zeitung sie noch herstellen kann?

Die vierte Gewalt braucht auch eine Druckerei

Wir sprechen von der Presse als vierter Gewalt, weil sie den Mächtigen Fragen stellt, Vorgänge öffentlich macht und Widerspruch ermöglicht. Diese Aufgabe erfüllen sehr unterschiedliche Medien, gerade auch solche, deren Ton oder politische Linie viele ablehnen. Für eine gedruckte Zeitung gehört zur Freiheit, veröffentlichen zu können und ganz praktisch auch eine Druckerei. Wer dort ansetzt, trifft die Möglichkeit, Leser zu erreichen.

Dass Artikel 5 des Grundgesetzes die Pressefreiheit schützt, heißt selbstverständlich auch, dass die SPD, die Jusos und ver.di ihre Kritik äußern dürfen. Im Fall Nius hat ein privater Verlag entschieden. Für ein staatliches Druckverbot gibt es in den öffentlich dokumentierten Vorgängen keinen Beleg. Politisch bleibt die Frage trotzdem mehr als brisant. Was sagt es über unser Verständnis von Pressefreiheit aus, wenn eine Parteijugend den sofortigen Druckstopp für eine Zeitung verlangt, deren Inhalte ihr missfallen?

Ver.di wirft Nius vor, Vorurteile zu verfestigen und Betroffene zu selten zu Wort kommen zu lassen. Solche Vorwürfe gehören öffentlich geprüft. Welche Meldung war irreführend? Welche Fakten fehlten? Wer hätte gehört werden müssen? Wer das konkret zeigt, leistet einen Beitrag zur Debatte. Eine Forderung an die Druckerei beantwortet keine dieser Fragen.

Würden wir das bei unserer eigenen Zeitung hinnehmen?

Die Weltwoche spricht in ihrer Überschrift von „Mafia-Methoden“ und davon, Nius werde mundtot gemacht. Der belegte Vorgang reicht bei weitem, um empört zu sein! Nius hat weitere Ausgaben angekündigt. Ob und wo die Zeitung nach dem Ende des VRM-Auftrags gedruckt wird, war am 27. November öffentlich noch offen. Schon jetzt steht aber als Faktum fest, dass ein Verlag einen zunächst ausdrücklich verteidigten Druckauftrag nach wenigen Tagen der Proteste aufgibt. Andere Druckereien können daraus ihre Schlüsse ziehen, noch bevor sie überhaupt eine Anfrage erhalten.

Man stelle sich vor, eine konservative Parteijugend würde von einer Druckerei verlangen, eine linke Wochenzeitung aus dem Programm zu nehmen. Man kann sich die Entrüstung und Empörung, die in diesem Fall durch das Land ziehen würde, bestenfalls erahnen. Von der Mainzer SPD und von ver.di muss nun verlangt werden, dass sie bereit sind, sich an genau diesem Maßstab messen zu lassen.

Wenn heute der Druck auf einen Geschäftspartner als politisches Mittel eingesetzt wird, kommen uns unweigerlich auch dunkle Kapitel unserer Geschichte in den Sinn. Am 1. April 1933 ließen die Nationalsozialisten unter der Parole „Deutsche! Wehrt Euch! Kauft nicht bei Juden!“ jüdische Geschäfte, Arztpraxen und Anwaltskanzleien boykottieren. Das war eine vom NS-Regime organisierte antisemitische Verfolgungsaktion. Der Streit um Nius ist ein anderer Vorgang, und dieser historische Unterschied ist wichtig! Jedoch ging um der Boykott damals von den – wie heute gesagt würde – „Rechten“ aus. Heute müssen wir feststellen, das dieser versuchte Boykott von den „neuen Rechten“, also den Linken propagiert wird! Wie dem auch sei, die Forderung an eine Druckerei, einer politisch missliebigen Zeitung die Herstellung zu verweigern, ist mehr als empörend, egal von welcher Seite sie stammt. Es wäre genauso empörend, wenn die Forderung von rechts käme und eine linke Zeitung träfe. Wer es mit der Demokratie ernst meint, muss den Bürgern zutrauen, selbst zu entscheiden, was sie lesen und wem sie widersprechen.

Demokratie zeigt sich daran, wie wir mit Widerspruch umgehen

Viele Bürger haben langsam genug von Sonntagsreden, die leeren Worthülsen und Phrasendrescherei über Demokratie! Wer bei jeder Gelegenheit die offene Gesellschaft beschwört, muss sich im konkreten Streit daran messen lassen. Gelebte Demokratie beginnt mit dem Zutrauen in den Bürger, dass er selbst lesen, vergleichen und urteilen kann. Dazu gehört auch das Recht, dass sie eine Zeitung kaufen dürfen, die andere für unerträglich halten.

Von der Mainzer SPD, den Jusos und von ver.di muss erwartet werden, dass sie sich der Debatte über Nius stellen. Wer falsche Behauptungen findet, soll sie benennen. Wer die Berichterstattung für einseitig hält, soll zeigen, was fehlt. Und wer überzeugt ist, die besseren Argumente zu haben, dem sollte man zutrauen, die Leser damit zu erreichen. Dazu braucht es die öffentliche Auseinandersetzung. Die Forderung nach einem Druckstopp entzieht sich exakt dieser Auseinandersetzung.

Die vierte Gewalt ist unbequem, weil sie denen Fragen stellt, die es gewohnt sind, selbst die Fragen zu bestimmen. Gerade deshalb muss die Freiheit, eine Zeitung herauszugeben und zu verbreiten, auch für die gelten, deren Schlagzeilen uns ärgern. Wer Pressefreiheit nur für die Zeitungen verteidigt, die er selbst gerne liest, verteidigt seine Vorlieben.

Wir fordern eine Demokratie, in der Bürger den Parteien widersprechen können, Journalisten den Regierenden auf die Finger schauen und Leser ihr eigenes Urteil fällen. Ob ich Nius am Kiosk kaufe oder liegen lasse, entscheide ich selbst. Dieses Zutrauen in die Bürger muss von jedem, der das Wort Demokratie im Mund führt, erwartet werden.

Quellen