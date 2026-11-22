Wir kritisieren unsere Regierung und ihre Millionen treuen Mitarbeiter ständig. Dabei vergessen wir, wie viel Gutes unsere Obrigkeit für uns tut. Höchste Zeit für ein

Manifest der Dankbarkeit.

Ach, was muss man oft von bösen Bürgern hören oder lesen! Statt die weisen Lehren der Regierung anzunehmen, entrüsten sie sich auf alternativen Blogs. Aber wehe, wehe, wehe, wenn ich auf das Ende sehe!

Zehn Gründe für Dankbarkeit

Frische Luft für alle. Jeder darf beliebig viel Atemluft verbrauchen. Eine Steuer aufs Einatmen wurde kürzlich erst abgelehnt. Ein Dach über dem Kopf. Seit 2015 wurden Millionen Menschen untergebracht. Wer hätte gedacht, dass Deutschland so viel Wohnraum besitzt? Platz ist für alle da. Unsere liebe Eisenbahn. Von Flensburg bis Garmisch reisen wir von einem Bundesland in ein noch besseres. Die Bahnhöfe bereichern das Stadtbild mittlerweile mit einem aufregenden Abenteuerprogramm. Für 63 Euro monatlich, sprich 2,10 Euro pro Tag, dürfen wir uns Tag und Nacht in Regionalzügen aufhalten und unsere Heimat friedlich durchqueren. ARD und ZDF: Wahrheit frei Haus. Woher wüssten wir sonst, dass wir im besten Deutschland aller Zeiten leben? Auch Bürger ohne Fernseher dürfen diese wertvolle Einrichtung solidarisch und freiwillig mitfinanzieren. Unsere Steuern schaffen Vertrauen. Der Staat nimmt uns einen großen Teil des Einkommens automatisch ab und erspart uns die schwierige Frage, wofür wir es ausgeben sollen. Unsere Bürokratie lebe hoch! Schon bei der Geburt gibt es eine elfstellige Steueridentifikationsnummer. Und dank Selbstbestimmungsgesetz darf Helmut selbst entscheiden, ob er künftig Gisela heißen will. Welch großzügige Freiheit! Strom für alle. Strom gibt es weiterhin aus der Steckdose. Nachts um drei ist er besonders billig. Eine wunderbare Gelegenheit zum Wäschewaschen! Kostenlose Sprachkurse. Wer Arabisch lernt, kann mit neuen Nachbarn plaudern und Erinnerungen an Ali Baba und die vierzig Räuber auffrischen. So geht Integration! Zukunft für alle. Warum sollen die gerade hier Lebenden allein für Schulen und Autobahnen bezahlen, die auch unsere Enkel nutzen? Die Regierung nimmt auch ungeborene Generationen in den Kreditvertrag mit auf. Krisenvorsorge macht Freude. Das Bundesamt für Bevölkerungsschutz zeigt uns in bunten Broschüren, wie man ohne Strom und Heizung lebt. Früher musste man für solche Abenteuer in die Wildnis reisen.

Unsere Regierung denkt sich seit 1989: Wir lieben euch doch alle!

Weitere Vorschläge für Dankbarkeit können per Email an den Autor gesandt werden.