Der Krieg ist nicht vorbei, aber der größte Vermögensverwalter der Welt sitzt schon mit am Tisch. Das hat Jared Kushner, Friedensgesandter von US-Präsident Trump, gestern im Berliner Kanzleramt ausgesprochen, ohne jede Verlegenheit: „We’ve also been making a lot of progress on a post-war prosperity plan. We’ve been working with the World Bank and BlackRock and President Zelensky’s team, and the EU has really been excellent at spearheading that effort. And I think that we’ve made progress towards defining what a successful and strong Ukraine can look like, hopefully after this war.“

Auf Deutsch: Beim „Wohlstandsplan“ für die Ukraine nach dem Krieg sei man gut vorangekommen, gemeinsam mit der Weltbank, BlackRock und dem Team von Präsident Selenskyj, angeführt von der EU. Wie die Ukraine danach aussehen soll, wird also schon festgelegt. Nur das Kriegsende selbst bleibt ein „hopefully“.

Die Sätze fielen auf der Pressekonferenz nach dem Treffen der „Koalition der Willigen“. Gastgeber war Bundeskanzler Friedrich Merz, der rund 40 Delegationen geladen hatte. Mit auf dem Podium standen Selenskyj, Frankreichs Präsident Emmanuel Macron, der britische Premierminister und der zweite US-Gesandte Steve Witkoff.

In der amtlichen deutschen Mitschrift der Bundesregierung kommen Weltbank und BlackRock nicht vor. Dort arbeitet man beim Wohlstandsplan nur „mit den Leuten von Präsident Selenskyj zusammen“. Im Originalton, den dieselbe Bundesregierung auf ihrer Seite veröffentlicht hat, nennt Kushner beide Namen. Wer nur die deutsche Fassung liest, erfährt nicht, wer bei der Zukunft der Ukraine mitplant.

"We've been working with the World Bank and BlackRock" – Jared Kushner on Ukraine’s “post-war prosperity” pic.twitter.com/eE7fFcCA9S — The Gulag (@WelcomeTheGulag) November 19, 2026

Gastgeber Merz kennt sich mit BlackRock aus: Von 2016 bis 2020 war er Aufsichtsratsvorsitzender von BlackRock Deutschland. Wie viele der Gäste standen wohl schon auf der Gehaltsliste von BlackRock?