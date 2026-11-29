Wie ein Schweizer Rentner in Kaiserslautern bei einer Verkehrskontrolle 0,0 Promille hatte und am Ende am Freitagmorgen um sieben vor dem Computer saß.

Anno Domini 2015 beschlossen Selma und Philipp, sich vom schönen Schweizer Drei-Seen-Land in die ebenso schöne Pfalz zu verschieben. Näher bei Selmas Kindern wollten sie sein, fürs Erste jedenfalls. Sie kauften ein Haus in einem Stadtteil von Kaiserslautern, renovierten es und zogen im März 2016 ein. Aus dem Provisorium wurde ein Zuhause. Die beiden betrieben sogar ein kleines Café und führten ein richtig schönes Rentnerleben.

Bis zum 23. Mai 2025, gegen halb zwei.

Philipp fuhr von der Pariser Straße Richtung Berliner Brücke, als hinter ihm die Polizei auftauchte. Es folgte die Kontrolle mit ganz großem Besteck. Führerschein, Fahrzeugschein, Warnweste, Pannendreieck. Dann durfte Philipp pusten. Ergebnis 0,0 Promille. Die letzte Frage klang nach einer Formalität. Wo er denn wohne?

Philipp nannte seine Adresse. Der Polizist telefonierte. Danach war die Fahrt zu Ende.

Der Schweizer Fahrausweis berechtige ihn wegen seines Wohnsitzes in Deutschland längst nicht mehr zum Fahren, erklärte der Beamte. Philipp hätte ihn nach dem Umzug umschreiben lassen müssen. Das hörte er an diesem Nachmittag zum ersten Mal, gut neun Jahre nach dem Einzug. Der Polizist behielt den Ausweis zunächst ein und parkierte den Wagen auf einem Privatgrundstück. Selma konnte ihn auch nicht abholen. Sie hatte ebenfalls einen Schweizer Führerschein. Also rückte Freund Kurt mit seiner Frau an. Zwei Schweizer Führerscheine, ein Auto und zum Glück ein befreundetes Ehepaar.

Um 18 Uhr könne Philipp seinen Ausweis auf dem Polizeipräsidium abholen, hatte der Polizist gesagt. Kurt brachte ihn hin. Der Polizist war schon zu Hause. Am nächsten Tag fuhr Kurt noch einmal mit Philipp zur Polizei. Diesmal war der Beamte da und stellte ein Strafverfahren wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis in Aussicht. Auch Kurt bekam etwas zu unterschreiben. Das Papier hieß Asservatensicherstellung. Er sollte dafür sorgen, dass Philipp den Wagen stehen ließ. Aus der Gefälligkeit unter Freunden war ein Vorgang mit Unterschrift geworden.

Wer nun glaubt, der Amtsschimmel habe gewiehert, irrt. Er hatte gerade erst Luft geholt.

Montag, 8.07 Uhr

Selma und Philipp gingen zum Bürgercenter, um ihre Führerscheine umschreiben zu lassen. Dort schickte man sie zur Führerscheinstelle ins Gewerbegebiet West. Also in den Bus. Im Gewerbegebiet fanden sie ein volles Wartezimmer und einen Uniformierten, der ihnen erklärte, Termine gebe es nur online. Also wieder in den Bus. Zu Hause zeigte das Portal den nächsten freien Termin an. Im Oktober.

Nach einigen Telefonaten erfuhr Selma, dass freitags um sieben Termine freigeschaltet würden. Am nächsten Freitag saßen die beiden vor dem Rechner und aktualisierten die Seite, bis tatsächlich ein Termin aufploppte. Montag, 8.07 Uhr. Die sieben Minuten hinter der Acht machten Hoffnung. Eine Verwaltung, die so genau plant, würde die Sache gewiss zügig erledigen.

Pünktlich um 8.07 Uhr erfuhren sie, dass ihren Führerscheinen die Übersetzung fehlte.

Selma und Philipp sahen auf ihre Ausweise. Die waren auf Deutsch. Was es denn da zu übersetzen gebe, fragten sie. Die Mitarbeiterin blieb bei ihrer Forderung. Die Übersetzung könne der ADAC machen.

Die Damen beim ADAC amüsierten sich prächtig, nahmen den Auftrag an und lieferten wie versprochen. 120 Euro für beide Ausweise. Den Preis verstanden Selma und Philipp auf Anhieb.

Am nächsten Freitag um sieben saßen sie wieder vor dem Rechner. Diesmal erschien kein Termin.

Der Schein, von dem Philipp nichts wusste

Philipp platzte der Kragen. Er meldete sich beim Bürgercenter ab und hielt sich fortan für einen Gast in Deutschland. Selma blieb angemeldet, ergatterte bei einer weiteren Freitagsrunde einen Termin und bekam schließlich ihren deutschen Führerschein.

Gegen Jahresende meldete sich Philipp wieder an. Mit dem Finanzamt wollte er gar nicht erst in Erklärungsnot geraten. Beim erneuten Studium der Unterlagen stieß er auf einen weiteren Nachweis, den er für sich den Ausländerschein taufte. Fast zehn Jahre hatte er in Deutschland gelebt, ohne dass ihm dieser Schein je begegnet war. Vielleicht, überlegte er, gab es damit Rabatt bei der Bahn. Oder freien Eintritt ins Schwimmbad. Irgendeinen Vorteil musste ein Papier doch haben, das einem so lange entgangen war.

Wenn der Amtsschimmel Überstunden schiebt

Bei der Ausländerbehörde erfuhr er, was es vor allem gab. Einen Termin. Online. In acht Monaten.

Die Staatsanwaltschaft stellte das Verfahren nach Philipps Schilderung schließlich ein. Damit war die Strafsache erledigt. Die Führerscheinsache blieb. Und eine Frage blieb auch. Warum konnte die Polizei an der Berliner Brücke binnen Minuten feststellen, dass Philipp seit Jahren den falschen Führerschein für seinen Wohnsitz hatte, während er für die Lösung monatelang auf einen Termin warten sollte?

Das Bürgercenter hatte seine Adresse seit April 2016. Ein einziger Satz bei der Anmeldung hätte gereicht: Denken Sie bitte daran, Ihren Schweizer Führerschein innerhalb von sechs Monaten umschreiben zu lassen.

Den Satz hätte Philipp sogar ohne Übersetzung verstanden.

Die Namen sind geändert. Die Glosse folgt der Schilderung der Beteiligten. Für einen Schweizer Führerschein gilt nach Begründung eines ordentlichen Wohnsitzes in Deutschland grundsätzlich eine Frist von sechs Monaten, in der man damit hier fahren darf. Für das Fahren mit Schweizer Führerschein verlangt das Bundesverkehrsministerium keine mitzuführende Übersetzung.