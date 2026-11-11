Die Volkswagen-Methode: Der Bonus läuft und läuft und läuft …

„Er läuft und läuft und läuft …“, hieß es 1960. Heute gilt das vor allem für die Bonuszahlungen der Manager. Wer seine Mannschaft auf den Mount Everest führt, dem gebührt der Siegerkranz. Bei VW wird der Siegerkranz offenbar schon auf halber Höhe verteilt. Dazu die Prämien wie Bonbons beim Faschingsumzug. Oben wird der Gipfelsieg gefeiert, obwohl der Gipfel gar nicht erreicht ist.

Das ist der falsche Anreiz. Wer Personalkosten senkt, kann die Ergebniszahlen verbessern. An diesen Zahlen hängt dann ein Teil der Managervergütung. Würden alle Mitarbeiter entlassen, stünden die Personalkosten bei null. Und der Bonus vielleicht noch höher. Der Aufsichtsrat legt diese Ziele fest. In diesem Gremium sitzen auch Arbeitnehmervertreter und Gewerkschafter. Sie tragen für diese Regeln die Verantwortung. Wer gegenüber den Arbeitern einen Sparplan verteidigt, kann offenbar bei den Prämien locken wie mit Lottogewinnen.

Millionen an Boni – darf’s ein bisschen mehr sein?

Im Vergütungsbericht 2025 stehen für Oliver Blume 2,002 Millionen Euro Jahresbonus, für Finanzvorstand Arno Antlitz 1,716 Millionen. Hinzu kamen Langzeitboni für frühere Leistungszeiträume: rund 1,19 Millionen für Blume und 1,67 Millionen für Antlitz. Blume erhielt außerdem rund 371.000 Euro aus einem Porsche-Börsengangsbonus. Seine Gesamtvergütung einschließlich Versorgungsaufwendungen betrug 7,42 Millionen Euro. Das ist nicht alles Bonus. Aber die Größenordnung des Millionenkassierens steht schwarz auf weiß im Geschäftsbericht.

Das versteht der Mann am Fließband nicht. Bei ihm läuft und läuft und läuft vor allem eines weiter: die Hausrate, die Stromrechnung, die Versicherungen und der tägliche Einkauf. Sein Arbeitsplatz soll dagegen möglichst schnell aus der Kostenrechnung verschwinden.

Bei Audi in Brüssel gingen am 28. Februar 2025 die Werkstore zu. Rund 3.000 Beschäftigte verloren ihre Arbeitsplätze. Menschen, die morgens aufstanden, ihre Arbeit machten und darauf vertrauten, dass ordentliche Leistung auch morgen noch gebraucht würde. Dann war Schluss. Die letzte Schicht endete. Das Arbeitsamt hat Hochkonjunktur. In Dresden endete im Dezember 2025 die Fahrzeugfertigung. Wer dort geschraubt und montiert hat, verlor seine bisherige Arbeit in der Autoproduktion. Mehr als 35.000 Stellen sollen bis 2030 an deutschen Volkswagen-Standorten verschwinden. Dieser Abbau wurde bereits Ende 2024 vereinbart. Der neue Konzernplan sieht weltweit rund 50.000 weitere Stellen weniger vor. Hinter jeder Zahl steht ein Mensch. Und an dessen Einkommen hängen oft eine Familie, die Handwerker, die Einzelhandelsgeschäfte, die Bäcker, mithin ein ganzer Ort.

„Sozialverträglich“ lautet das Beruhigungswort. Einer geht früher in Rente. Einer unterschreibt einen Aufhebungsvertrag. Die Stelle ist anschließend trotzdem weg. Wer bleibt, fragt sich, wie lange er noch gebraucht wird. Eine Region lässt sich nicht in Altersteilzeit schicken.

Emden, Zwickau, Hannover und Audi Neckarsulm bangen um ihre Zukunft. Für die Zeit ab 2031 bis 2034 kann der Konzern dort derzeit keine wettbewerbsfähige Folgebelegung gewährleisten. Schließungen sind nicht beschlossen. Aber der Satz bedeutet für die Belegschaften: Was künftig durch unsere Hallen rollen soll, steht in den Sternen. So plant man vielleicht eine Modellpalette. So lässt sich schlecht ein Familienleben planen.

Volkswagens Zukunft läuft und läuft und läuft in die falsche Richtung. Das Land Niedersachsen hält 20 Prozent der Stimmrechte. Von Nichtwissen um die Umstände kann nicht gesprochen werden. In Amerika dagegen wird Zukunft bestellt. Audi kündigte im Oktober ein neues Werk in Georgia an. Rund vier Milliarden Dollar sollen investiert werden, etwa 4.500 Arbeitsplätze entstehen. Baubeginn ist für 2027 vorgesehen. In Brüssel war die letzte Schicht. In Georgia wird die erste vorbereitet. Der Konzern kann seine Investitionen über den Globus verteilen. Der Arbeiter kann sein Reihenhaus samt Hypothek schlecht hinterhertragen.

Natürlich darf ein Konzernkapitän Millionen verdienen, wenn er dem Unternehmen und seiner Mannschaft eine Zukunft sichert. Gute Leistung darf teuer sein. Nun aber sollen für die volle Zielerreichung bei einem Bonusbestandteil 3,8 Prozent Rendite reichen, wo zuvor 5,8 Prozent verlangt wurden. Für dieselbe Zielprämie soll weniger Erfolg genügen.

Die Boni fließen und fließen und fließen, während unten die Arbeitsplätze verschwinden. Der Werkzeugschlosser müsste seinem Meister einmal erklären, für seine volle Leistungszulage liefere er künftig weniger brauchbare Teile ab. Das Gespräch wäre kurz. Der Bonus läuft und läuft und läuft. Am Werkstor bleibt die Frage, für wen eigentlich – und auf wessen Kosten. Die Antwort ist klar: Den Stellenabbau bezahlen die Arbeitnehmer mit dem Verlust ihrer Arbeitsplätze und ihrer beruflichen Sicherheit.

Die falschen Anreize gibt der Aufsichtsrat bekannt. Dort sitzen auch die Gewerkschafter. Aber wer dort die Beschäftigten vertritt, schuldet ihnen eine Antwort. Schweigen ist keine Interessenvertretung.