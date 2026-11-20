Der Sage nach kamen diese hilfreichen Zauberwesen nachts, schrubbten die Böden, wuschen die Wäsche, putzten die Fenster und brachten das ganze Haus zum Glänzen. Heute aber sind böse Nachfahren dieser Geister aufgetaucht. Sie tun genau das Gegenteil, und am Morgen liegt im Haus alles verstreut, die Werkzeuge der Handwerker sind verschwunden, die Werkbank steht auf dem Kopf und das Sparschwein liegt in Scherben.

Deswegen hat heute niemand mehr so richtig Lust, seinem Tagwerk nachzugehen. Früher hieß es, man habe einfach in die Hände gespuckt und das Bruttosozialprodukt gesteigert. Doch diese Zeiten sind vorbei.

Wie war zu Köln es doch vordem

„Wie war zu Cölln es doch vordem,

Mit Heinzelmännchen so bequem!“

So dichtete August Kopisch im Jahre 1836. Während die Bürger selig schliefen, kamen die kleinen Helfer. Sie backten Brot, nähten Kleider, zimmerten Möbel und erledigten die Arbeit der Handwerker. Am Morgen duftete das frische Brot, die Schuhe waren besohlt und die Werkstatt blitzeblank.

Doch besonders böse Nachfahren dieser Heinzelmännchen sind zurück und fielen in Berlin ein wie eine Heuschreckenplage. Ihre Zipfelmützen haben sie gegen dunkle Anzüge getauscht. Auch kommen sie nicht mehr durch den Schornstein, sondern mit großen schwarzen Kutschen angerollt. Niemand traut sich, sich ihnen entgegenzustellen.

Ach wie gut, dass niemand weiß

Doch mittlerweile wissen wir, wie die Anführer unserer bösen Heinzelmännchen heißen. Merkel, Scholz und Merz. Drei Oberheinzelmännchen, die sich nacheinander den Schlüssel zum großen deutschen Haus überreichen ließen.

Zuerst machten sie sich über die Fleißigen her. Dem Schmied versteckten sie den Hammer, dem Schreiner die Säge. Wer sein Werkzeug wiederhaben wollte, musste erst um Erlaubnis nachfragen. Dann verlangten die kleinen Geister für jede Stunde Arbeit mehr und mehr Tribut. Sie trugen schwarze Anzüge, einen weißen Strohhut, und hatten Geigenkästen unterm Arm.

Das entmutigte das Haus und alle, die darin wohnten. So wurde in den Dörfern und Städten weniger Brot gebacken und weniger Schuhe besohlt, doch das störte die bösen Geister nicht.

Ein Angebot, das man nicht ablehnen kann

In den Speichern lagerten Mehl, Kartoffeln, Speck und allerlei gute Sachen. Die Heinzelmännchen verteilten alles großzügig. Auch an Leute, die beim Säen, Ernten und Backen noch nie mitgeholfen hatten. Bald waren die Regale leer. Doch die bösen Geister „zu Berlin“ zückten ihre Zauberstäbe. Damit gingen sie zu den reichen Geldverleihern und kamen mit neuen Säcken voller güldener Gulden zurück.

Inzwischen haben sich die Schulden so hoch wie die Zugspitze getürmt. Wer sie eines Tages aufräumen soll, verraten sie nicht. Vermutlich jene Kinder, die heute noch friedlich in ihren Wiegen schlafen.

Die alten Heinzelmännchen haben umsonst gearbeitet.

Die neuen kosten uns ein Vermögen.