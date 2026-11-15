In Berlin sind in diesem Jahr acht Diphtherie-Fälle übermittelt worden, so viele wie nie zuvor seit Einführung des Infektionsschutzgesetzes im Jahr 2001. Das steht im epidemiologischen Wochenbericht des Landesamtes für Gesundheit und Soziales vom 12. November. Sieben der acht Betroffenen hatten eine Hautdiphtherie, eine Person eine respiratorische Diphtherie. Zwei Menschen sind „in Zusammenhang mit der Diphtherieinfektion“ gestorben. Sieben Fälle konnte das Konsiliarlabor einem Ausbruchscluster zuordnen, das vor allem Menschen in Wohnungslosigkeit betrifft und 2024 in Berlin erstmals nachgewiesen wurde; für einen Fall stehen die Sequenzierergebnisse noch aus. Vor 2024 war in Berlin höchstens ein Fall pro Jahr und insgesamt nur sechs Fälle übermittelt worden, 2024 stieg die Zahl auf fünf. Bundesweit zählte das Robert Koch-Institut in der aktuellen Statistik der 45. Woche 46 Diphtherie-Fälle für die Wochen 1 bis 45 des Jahres 2026, nach 47 im vergleichbaren Vorjahreszeitraum (Epidemiologisches Bulletin 46/2026).

Acht bestätigte Fälle sind ein Höchststand in der Berliner Statistik, aber keine Seuche, die sich über die Stadt gelegt hätte. Das Amt selbst benennt den Schwerpunkt: „Das Auftreten von Haut- bzw. Wunddiphtherie ist häufig mit geringen Hygienestandards verbunden, die oft im Zusammenhang mit Obdachlosigkeit, Alkohol- oder Drogenmissbrauch stehen können.“ Der jüngste Fall betrifft eine Person zwischen 50 und 60 Jahren ohne festen Wohnsitz, die Ende September oder Anfang Oktober aus anderer Ursache im Krankenhaus lag; dort wurde eine Hautdiphtherie festgestellt. Im Wundabstrich fanden sich Corynebacterium diphtheriae und das Diphtherietoxin. Das Krankheitsspektrum toxigener Stämme reicht laut Lageso von der symptomlosen Besiedelung der Haut oder Schleimhaut bis zu invasiven, im Extremfall tödlichen Toxinwirkungen. Genau dort, wo Waschen, Verbände und eine trockene Unterkunft fehlen, findet der Erreger offene Wunden und bleibt im Umlauf.

Trotzdem lautet die Standardantwort der Gesundheitsbehörden: impfen. Die STIKO empfiehlt die Diphtherie-Impfung als Standardimpfung für Säuglinge, Kinder, Jugendliche und Erwachsene, mit Auffrischung im Erwachsenenalter alle zehn Jahre. Das Lageso schreibt, ein aktueller Schutz bestehe nach vollständiger Grundimmunisierung und einer Auffrischung in den letzten fünf bis zehn Jahren. Was die Berliner Fälle selbst angeht, ist der Befund dünn: Angaben zum Impfstatus lagen nur für drei der acht Personen vor; zwei davon hatten keinen Impfschutz, für die übrigen fünf waren die Angaben nicht ermittelbar. Ein Appell an die Allgemeinheit, den Impfpass zu zücken, stützt sich also nicht auf eine dokumentierte Impflücke der Erkrankten, sondern auf das Reflexmuster, das schon in der Corona-Zeit jede Häufung zuerst zur Impffrage machte.

Dabei schützt die Impfung nicht so, wie der öffentliche Satz „Impfung schützt vor Diphtherie“ es nahelegt. Der RKI-Ratgeber Diphtherie (Stand 29. Februar 2024) hält fest: Die Impfung richtet sich gegen das Diphtherietoxin, nicht gegen den Erreger selbst. Die antitoxische Immunität „verhindert weitgehend (schwerwiegende) Erkrankungen, nicht aber eine Infektion bzw. Kolonisation, so dass auch unter Geimpften meist nicht-klassische Diphtheriesymptome auftreten oder Keimträger vorkommen können.“ In den RKI-Hinweisen zur Impfung heißt es noch klarer, der Impfstoff enthalte durch Formalin inaktiviertes Toxin, ein Toxoid. Die Impfung biete „einen zuverlässigen Schutz gegen die Symptome der Diphtherie, nicht aber vor der Infektion bzw. Kolonisation mit dem Erreger. Somit können Personen trotz Impfung und bestehender Immunität Träger und Überträger“ toxinbildender Corynebakterien sein. Wer geimpft ist, kann den Keim also weitergeben. Die typische Hautdiphtherie setzt nach Angaben des Ratgebers ohnehin meist nur sehr wenig Toxin frei; toxische Allgemeinerscheinungen sind dann extrem selten. Die oft zitierte Sterblichkeit von fünf bis zehn Prozent bezieht das RKI ausdrücklich auf die respiratorische Form, nicht auf jede Hautläsion.

Der wirkliche Hebel liegt deshalb bei den Lebensbedingungen, nicht bei einem stadtweiten Impfaufruf. Am 31. Januar 2026 lebten nach Angaben der Senatsverwaltung für Soziales 57.575 untergebrachte wohnungslose Menschen in Berliner Wohnheimen, Trägerwohnungen, Notübernachtungen und ähnlichen Stellen. Die Zahl der Menschen ohne jede Unterkunft und der verdeckt Wohnungslosen für 2026 soll erst Ende des Jahres veröffentlicht werden; in der ersten Februarwoche 2024 waren es amtlich 6.032 Menschen auf der Straße oder in Behelfsunterkünften und 2.364 verdeckt Wohnungslose, zusammen mit den damals Untergebrachten 55.656. Wer Wunden nicht versorgen, sich nicht waschen und nicht trocken schlafen kann, bleibt empfänglich für genau jene Haut- und Wundinfektionen, die das Lageso beschreibt. Eine Impfung, die die Besiedelung nicht verhindert, ändert an diesem Milieu nichts.

Acht Fälle in einer Millionenstadt, fast alle in einem Ausbruch unter Wohnungslosen, zwei Todesfälle im Zusammenhang mit der Infektion: Das rechtfertigt gezielte Hilfe, Wundversorgung, Waschmöglichkeiten und festen Wohnraum. Es rechtfertigt nicht die Panik vor einer Krankheit, die in der übrigen Stadt weiterhin eine Seltenheit ist, und nicht den Reflex, zuerst die Spritze zu empfehlen. Wer das Toxin bekämpft und die Wohnungslosigkeit stehen lässt, behandelt die Statistik, nicht die Ursache.