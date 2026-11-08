Bei der Eröffnung eines Döner-Imbisses am Körner Hellweg in Dortmund haben Angreifer am Sonntagnachmittag Polizisten mit Steinen, einem E-Scooter und Pyrotechnik beworfen. Ein Streifenwagen wurde beschädigt. Wie die Polizei Dortmund am Abend des 8. November mitteilte, waren bis zu 300 Menschen zu der online beworbenen Angebotsaktion gekommen, überwiegend Minderjährige und Jugendliche.

🚔🚨 Straßenkrieg in Dortmund: Am Sonntagnachmittag kam es bei der Eröffnung eines neuen Dönerladens im Stadtteil Körne zu Straßenschlachten. Hunderte Menschen, darunter viele junge Migranten, waren erschienen, um das Lock-Angebot von einem Euro pro Döner in Anspruch zu nehmen.… pic.twitter.com/k6oUZj0zHB — AUFGEWACHT – DIE DEUTSCHE STIMME (@AufgewachtS) November 8, 2026

Der eingebettete X-Beitrag bezeichnet Beteiligte als „junge Migranten“. Die Polizei macht keine Angaben zu Nationalität oder Herkunft.

Der Betreiber hatte einen Sicherheitsdienst engagiert. Trotzdem gerieten wartende Gruppen aneinander. Gegen 14.15 Uhr rief der Betreiber selbst die Polizei. Als die Beamten eintrafen, beendete er die Angebotsaktion. Der WDR berichtet, dass zur Eröffnung Döner für einen Euro angeboten worden waren.

Die Beamten forderten die Menge über Lautsprecher auf, den Bereich zu verlassen. Daraufhin wurden sie angegriffen. Neben Steinen, dem E-Scooter und Pyrotechnik flogen auch Lachgasbehälter und ein Stuhl. Ein Stein traf einen Streifenwagen. Mit Unterstützung der Bereitschaftspolizei beruhigte sich die Lage. Auch ein Polizeihubschrauber war im Einsatz.

Eine Person widersetzte sich einem Platzverweis und sperrte sich gegen das Ergreifen durch die Beamten. Bei der anschließenden Durchsuchung wurde eine PTB-Waffe gefunden und sichergestellt. Nach der erkennungsdienstlichen Behandlung wurde die Person entlassen.

Polizeipräsident Tim Frommeyer verurteilte die Angriffe. Wer Gewalt gegen Einsatzkräfte ausübe, sei kein „erlebnisorientierter Jugendlicher“ oder „Chaot“, sondern Straftäter.

Die Polizei leitete mehrere Strafverfahren ein, unter anderem wegen Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte, Landfriedensbruchs, Sachbeschädigung und Beleidigung. Gesicherte Videoaufnahmen werden ausgewertet. Das Ordnungsamt untersagte dem Imbiss zunächst den weiteren Betrieb. Ob der Betreiber für den Polizeieinsatz in Verantwortung genommen werden kann, wird ermittelt.