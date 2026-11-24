von Walter Revilloud

Kinderschutz und Terrorbekämpfung sind gewichtige Gründe für gezielte Ermittlungen. Aber was geschieht mit den privaten Informationen, die dabei nebenbei bekannt werden?

Meine Frau Carmen bekam eine E-Mail, die mit einem vertrauten Bild beginnt. Ein Strandfoto des Enkelkindes wird am Sonntagnachmittag in der Familiengruppe geteilt. Die Organisation CitizenGO warnt, ein solches Foto könne durch eine automatische Prüfung in einer Polizeiakte landen. Die EU wolle die sogenannte Chatkontrolle noch vor Jahresende beschließen. Carmen solle deshalb sofort eine Petition unterschreiben.

Wir wollten wissen, was an dieser Warnung dran ist. Die dauerhafte EU-Verordnung ist mit Stand vom 23. November 2026 noch in Verhandlung. Eine weitere Runde ist für Dezember vorgesehen, ein Termin für die endgültige Verabschiedung steht öffentlich nicht fest. Die Mail macht jedoch aus einem offenen Verfahren eine beinahe beschlossene Sache. Auch wenn diese Warnung derzeit noch übertrieben wirkt, führt sie aber zu einer Frage, die absolut berechtigt ist! Wie wird verhindert, dass Informationen, die aus einen guten Grund erhoben wurden, später für einen ganz anderen Zweck verwendet werden?

Was die EU tatsächlich verhandelt

Die EU-Kommission hat 2022 eine Verordnung zur Bekämpfung sexuellen Kindesmissbrauchs im Internet vorgeschlagen. Umstritten ist unter anderem, unter welchen Voraussetzungen Anbieter private Kommunikation auf Missbrauchsmaterial prüfen dürfen oder dazu verpflichtet werden können. Das EU-Parlament will angeordnete Prüfungen auf konkrete Verdachtsfälle begrenzen und Ende-zu-Ende-verschlüsselte Kommunikation davon ausnehmen. Der veröffentlichte Standpunkt des Rates setzt auf freiwillige Prüfungen durch die Anbieter. Eine befristete EU-Verordnung erlaubt solche Prüfungen unter bestimmten Voraussetzungen bereits bis zum 3. April 2028. Ende-zu-Ende-verschlüsselte Kommunikation ist von dieser befristeten Ausnahme ausdrücklich ausgenommen.

Wo gezielte Überwachung ihre Berechtigung hat

Wenn konkrete Hinweise vorliegen, dass ein Kind missbraucht wird oder jemand einen Anschlag vorbereitet, ist eine gezielte Überwachung unter strengen Voraussetzungen gerechtfertigt. In Deutschland kann sie bei bestimmten schweren Straftaten grundsätzlich gerichtlich angeordnet werden. Das gilt auch bei einem konkreten Verdacht auf eine islamistisch motivierte Anschlagsplanung. Für öffentlich verbreitete terroristische Inhalte gibt es daneben eine eigene EU-Regelung, nach der Behörden deren Entfernung anordnen können. Für die Chatkontrolle verläuft die entscheidende Grenze beim Anlass der Prüfung. Gibt es bereits einen konkreten Verdacht gegen bestimmte Personen? Oder werden die Nachrichten vieler Menschen vorsorglich geprüft, um überhaupt erst Verdachtsfälle zu finden? Auch der Ort der Prüfung spielt eine Rolle. Würde eine App eine Nachricht bereits auf dem Handy prüfen, bevor sie verschlüsselt wird, könnte die Übertragung weiterhin verschlüsselt sein. Der Inhalt wäre dann schon geprüft worden. Wer vertrauliche Kommunikation schützen will, muss deshalb auch die Prüfung auf dem Gerät selbst in den Blick nehmen.

Wenn ein Verdacht ausgeräumt ist und die Daten bleiben

Der irische Bürgerrechtsrat ICCL hat einen Fall dokumentiert, der Jahre vor den jetzigen Verhandlungen liegt. Im Jahr 2020 erhielt die irische Polizei mehr als 4.000 Meldungen von der US-Meldestelle NCMEC. Bei 471 davon stellte sie fest, dass sie kein Missbrauchsmaterial betrafen. Laut ICCL speicherte die Polizei die Daten dieser Fälle trotzdem weiter. Wie viele Meldungen insgesamt zu einer Strafverfolgung führten, lässt sich aus diesen 471 Fällen nicht ablesen. Was sich daran aber sehr konkret zeigen lässt, ist das Problem der Speicherung nach einem ausgeräumten Verdacht. Für die betroffenen Familien macht es einen erheblichen Unterschied, ob ihre Daten nach der Prüfung gelöscht werden oder ob sie abrufbar bleiben. Das gilt auch für Kopien, die bereits bei anderen Stellen liegen.

Der anonyme Tipp und das Insidergeschäft

Stellen wir uns vor, bei einer rechtmäßig angeordneten Überwachung wegen Terrorverdachts stößt ein Mitarbeiter auf Hinweise auf ein mögliches Insidergeschäft. Angenommen, der Chat darf im Insiderverfahren nicht als Beweis verwendet werden. Der Mitarbeiter gibt der zuständigen Stelle trotzdem anonym einen Tipp. Dort prüft man die fragliche Transaktion und findet in den Handelsunterlagen eigene Belege. In der Akte steht am Ende womöglich nur, dass die Ermittlungen nach einem anonymen Hinweis begonnen haben. Der Chat selbst taucht in diesem Verfahren vielleicht nie auf. Sein Inhalt hat der Behörde trotzdem verraten, wonach sie suchen soll. Genau deshalb reicht es nicht, allein die Verwendung des Chats als Beweis zu regeln. Das deutsche Strafrecht unterscheidet zwischen dem Beweis im Verfahren und einem Hinweis, der weitere Ermittlungen anstößt. Für die Verwendung von Zufallsfunden als Beweis gelten enge Grenzen. Unter Umständen kann ein solcher Fund dennoch als Ermittlungsansatz dienen. Ob seine Weitergabe und die darauf gestützten Maßnahmen zulässig sind, hängt vom Einzelfall ab. Die Anonymität schafft keine Erlaubnis zur Weitergabe. Sie kann aber verschleiern, woher der ursprüngliche Verdacht kam, und damit eine spätere Kontrolle erschweren.

Was die Zweckbindung leisten muss

Zweckbindung bedeutet, dass für einen bestimmten Zweck erhobene Daten nur innerhalb gesetzlich festgelegter Grenzen weiterverwendet werden dürfen. Damit diese Grenzen überprüfbar sind, muss nachvollziehbar sein, wer auf die Daten zugegriffen, wer sie weitergegeben und wer ihre Löschung veranlasst hat. Bei einer gesetzlich erlaubten Weitergabe muss die Herkunft der Information für eine unabhängige Kontrollstelle auch dann erkennbar sein, wenn lediglich ein Hinweis übermittelt wird. Die deutsche Strafprozessordnung sieht für Daten aus verdeckten Maßnahmen bereits eine Kennzeichnung und grundsätzlich die Löschung vor, sobald sie für die Strafverfolgung und eine mögliche gerichtliche Überprüfung nicht mehr benötigt werden. Dann bleibt die politische Frage. Ist eine Technik zur breiten Prüfung privater Nachrichten einmal eingerichtet, kann ein späterer Gesetzgeber versuchen, ihren Einsatz auf weitere Zwecke auszudehnen. Kinderschutz und Terrorbekämpfung finden jeweils aus guten Gründen breite Zustimmung. Doch wer einem Eingriff zum Schutz eines Kindes zustimmt, hat damit noch keiner späteren Verwendung der gewonnenen Informationen zugestimmt. Jede einzelne Erweiterung kann plausibel erscheinen. Erst in der Summe zeigt sich, wie weit die Überwachung reicht. Genau darin aber liegt für uns die Gefahr, die Büchse der Pandora zu öffnen. Bevor die EU über die dauerhafte Regelung entscheidet, sollte sie deshalb verbindlich beantworten, welcher Verdacht eine Prüfung rechtfertigt, wie verschlüsselte Nachrichten geschützt bleiben, wer einen Zufallsfund weitergeben darf und wann das Material gelöscht werden muss. Vor allem muss die Kontrolle dort ansetzen, wo eine Information den ursprünglichen Zweck verlässt. Denn dafür braucht es mitunter keine Kopie eines Chats. Ein einziger Tipp genügt.

Die Mail an Carmen beginnt mit einem Strandfoto. Am Ende führt sie uns zu einer Frage, die weit über dieses Foto hinausgeht: Können wir auch Jahre später noch nachvollziehen, wer aus welchem Grund auf unsere privaten Informationen zugegriffen und was er damit getan hat?