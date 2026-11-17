Das FBI schlägt Alarm: Kriminelle und staatsnahe Hackergruppen nutzen ein KI-gestütztes Angriffswerkzeug namens ARTEX, um Unternehmen und Behörden weltweit anzugreifen. In einer am 13. November veröffentlichten Warnmeldung beschreibt die US-Bundespolizei, wie die Software ganze Angriffsketten automatisiert, von der Ausspähung über das Ausnutzen von Schwachstellen bis zum Abfluss von Daten.

Ursprünglich wurde ARTEX als quelloffenes Werkzeug für erlaubte Sicherheitstests entwickelt. Seit mindestens August 2026 setzen es laut FBI verschiedene Angreifer gegen Banken, Behörden, Technologie- und Rüstungsfirmen, Energieversorger, Kliniken, Telekommunikationsanbieter und Kanzleien ein. Manche Angriffe gelangten in weniger als drei Stunden vom ersten Ziel bis zu privilegierten Zugriffsrechten. Selbst Täter mit geringen Fachkenntnissen könnten damit mehrere Ziele gleichzeitig angreifen.

Als Beispiele nennt das FBI Angriffe auf südkoreanische Finanzinstitute, bei denen persönliche Daten von rund 67.000 Menschen abflossen, und den Einbruch beim Cloud-Backup-Dienst von ConnectWise. Darüber erhielten Angreifer Zugang zu mehr als 2.250 nachgelagerten Kundenumgebungen von Microsoft 365. Microsoft ordnete diese Kampagne bereits im Oktober einer chinesischen, staatsnahen Gruppe zu, die es unter dem Namen „Storm-0940“ führt.

Das FBI rät Unternehmen, alle aus dem Internet erreichbaren Anwendungen zu erfassen, auch vergessene Lieferanten- und Mitarbeiterportale. Verwaltungszugänge zu Cloud und Backups sollen nur noch über vertrauenswürdige Netze erreichbar sein, Berechtigungen auf das Nötigste beschränkt und Programmierschnittstellen gedrosselt werden. Auffällige Serien automatisierter Anfragen und plötzliche Rechteänderungen seien Warnsignale. Verdachtsfälle sollen an die Meldestelle IC3 gehen.

Die Warnung trifft auf eine ohnehin angespannte Lage. Erst am Montag waren Online-Banking-Dienste großer US-Banken stundenlang gestört. Einen Zusammenhang mit ARTEX stellt das FBI allerdings nicht her.

Jahrelang wurde künstliche Intelligenz als Werkzeug für mehr Sicherheit verkauft. Nun bescheinigt das FBI selbst, dass sie Angreifer in weniger als drei Stunden bis in die Chefetage der Netzwerke bringt.