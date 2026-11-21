Tucker Carlson veröffentlichte heute ein Interview mit Mark Epstein. Der Satz steht ungeschminkt da: Jeffrey Epstein habe sich nicht erhängt. Er sei ermordet worden. Ein neues Gutachten eines Forensikers beweise das. Der Bruder glaube zu wissen, wer dahinter stecke.

Das Gutachten kommt von Michael Freeman. Er hat Autopsiefotos und die New Yorker Akte zu einem dreidimensionalen Körpermodell verarbeitet und am Montag vor der Londoner Juristengesellschaft Middle Temple vorgetragen. Die Verletzungen, sagt er, erklärte kein suizidales Erhängen. Sie passten zu einem Kampf und zu einer Strangulation von hinten, wahrscheinlich mit einem schmalen, geknoteten Stoff. Mit ihm arbeiteten der schwedische Rechtsmediziner Anders Eriksson und der Kognitionsforscher Itiel Dror. Freeman legt die Arbeit offen und bittet um Widerspruch. Die New Yorker Gerichtsmedizin bleibt bei Suizid durch Erhängen.

Genau das ist der Vorgang. Nicht ein Internetwitz. Eine Behörde, die 2019 in vier Tagen festlegte, was die beiden Ärzte an der Leiche nicht festlegen wollten. Die Stadtpathologin Kristin Roman und der vom Bruder hinzugezogene Michael Baden kamen aus dem Sektionssaal mit der Aussage, das sehe eher nach Tötung aus. Die Chefin Barbara Sampson war bei der Sektion nicht dabei, sah den Körper nicht und schrieb trotzdem Suizid. Auf der ersten Sterbeurkunde stand „pending further study“. Pathologen sagen Mark Epstein, bei diesem Vermerk dauere es Wochen. Hier waren es vier Tage.

Freeman widerspricht auch der Behördenformel, der Körper sei abgesehen vom Hals unversehrt gewesen. Die Fotos zeigen Blutergüsse an Hals, Rücken, Gesicht und Mund. Ein Bluterguss braucht Kreislauf. Wer Stunden tot in der Zelle lag, bekommt sie dort nicht mehr.

Die Zelle selbst war keine Spur. Die Gerichtsmedizin durfte den Ort nicht betreten. Der Strick ist weg. Von Epstein in der Zelle gibt es keine Fotos. Sanitäter intubierten einen Körper, der nach Marks Schilderung bereits kalt und in der Totenstarre war. Die Wachen Michael Thomas und Tova Noel fälschten Dienstlisten und schwiegen Jahre. Der damalige Justizminister Bill Barr sagte, er habe das Video gesehen, niemand sei auf die Station gegangen. Das später herausgerückte Material zeigt die Tür nicht. Wer rechts an der Treppe bleibt, bleibt unsichtbar.

Mark Epstein zieht daraus den Schluss, jemand sei schon auf der Station gewesen. In den Rechnern der Bundesgefängnisse tauchte ein Name auf, der auf der offiziellen Liste fehlt und in keiner Gerichtsakte vorkommt. Die Zählung der Insassen hakte in derselben Nacht. Wer das war, sagt er nicht. Er sagt etwas anderes: Wer in einem Bundesgefängnis töten und das Justizministerium danach bei der Suizid-Formel halten kann, sitzt nicht in der Zelle daneben. Als Person of Interest nennt er den Präsidenten der Vereinigten Staaten. Das ist seine Ermittlungshypothese, kein Beleg. FBI-Chef Kash Patel erledigte den Fall mit dem Satz, man erkenne einen Suizid, wenn man einen sehe. Patel war 2019 nicht im Sektionssaal.

Jeffrey Epstein hatte seinem Bruder 2016 gesagt, wenn er erzähle, was er über die Kandidaten wisse, müsse man die Wahl absagen. Welche Kandidaten, welches Wissen: Mark Epstein hat es nicht. Er hatte ihn zuletzt am Abend vor der Verhaftung in Paris am Telefon, ein normales Gespräch. Einen Monat später war er tot.

Millionen Seiten zum Netzwerk Epstein liegen weiter unter Verschluss. Im Umfeld sterben weiter Leute, bevor ein Gericht sie hört.